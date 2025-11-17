1.5兆美元AI資本支出缺口誰買單？摩根士丹利直指隱形金主是「它」

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-17 04:50

摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 出具最新研報指出，全球資料中心建設正面臨上兆美元融資缺口，而美國人壽保險公司憑藉龐大的退休金投資需求，正成為 AI 投資狂潮的關鍵「輸血者」。

（圖：Shutterstock）

大摩分析師預計，到 2028 年，全球資料中心資本支出將達約 3 兆美元，但其中僅半數能透過預期現金流量覆蓋，剩餘 1.5 兆美元需依賴外部融資。科技巨頭已率先行動，甲骨文、Meta、Alphabet 等近期密集湧入高等級債市發債融資。

大摩預測，未來一年高等級債市可望吸金 3000 億美元與 AI 資料中心相關的發行需求。

這場融資熱潮的「接盤者」指向美國人壽保險公司。過去兩、三年，這類機構已成為信用市場最大的邊際買家，直接推動投資等級企業債券利差收窄至 1990 年代以來最緊，背後原因跟美國人口結構深度綁定，今年是美國 65 歲以上人口數的高點，今年前三季年金銷售已達創紀錄的 3450 億美元，而保險公司需為激增的退休金尋找長期、高收益投資標的，以應對未來兌付壓力，因生科與醫療進步延長壽命，更迫使保險業者轉向長久期資產配置。

供需兩端的高度契合，為 AI 相關債券發行創造了理想土壤。根據瑞士再保研究所的報告，退休收入需求成長正推動保險公司負債結構向更長期限傾斜，而 AI 資料中心建設恰好需要大規模、長週期資金。

儘管 AI 存在終端需求不確定性、晶片壽命、電力成本等爭議，但保險公司已展現出對「高風險高收益」資產的更高容忍度。

根據芝加哥聯準銀行研究，保險公司近年持續增加對「收益率更高但更複雜的私募配售」的投資，大摩則認為公開高等級債市正「越來越適應吸收資料中心成長的非常規融資工具」。

這項變化正在重塑信用市場規則。過去，企業債市場偏好評級最高、結構簡單、10 年內到期的債券。如今，為匹配 AI 項目特性，更複雜、期限更長的工具被逐步接納。

Beach Point 資管公司結構性信用主管 Ben Hunsaker 說：「若超大規模雲端服務商今天在 AI 領域勝出，未來將賺取數兆美元，多付一點利息何妨？」

對一般投資人而言，市場悄悄生變。過去因追求低風險而轉向企業債的群體，恐須更謹慎評估所投標的。