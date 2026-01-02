鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-02 05:20

《巴隆周刊》引述《南華早報》報導指出，上海與北京多所大學科學家已開發出名為 LightGen 的光子晶片，專門用於 AI 訓練與推論，性能甚至超越傳統矽晶片，如輝達所生產的產品。

‌



報導指出，LightGen 晶片比輝達的 Blackwell GPU 速度更快、效率更高，但主要應用於影片製作與影像合成，而非更廣泛的 AI 工作負載。

除了中國晶片的技術進展，Meta(META-US) 也在全球布局 AI 市場，斥資 25 億美元收購新加坡 AI 新創公司 Manus。

Manus 由中國創辦，自稱已開發出全球首個通用 AI 代理，性能超越 OpenAI 的 Deep Research。

《巴隆》指出，這些發展引發投資人關注，尤其是期待 AI 巨頭股價下一波起飛的市場參與者。

過去數月，投資人對資料中心支出快速增長及資金回收期過長表示擔憂，使多家科技巨頭股價下滑。

其中，輝達股價下跌約 8%，微軟 (MSFT-US) 與 Meta 分別下跌 10% 與 11.8%。

對於規模較小的超大型雲端服務商而言，回調幅度更為劇烈，甲骨文 (ORCL-US) 下跌 28%，AI 雲端平台 CoreWeave(CRWV-US) 則下跌超過 45%。

AI 巨頭仍是美股核心支柱

S&P 道瓊指數資深分析師 Howard Silverblatt 表示，大型科技股的漲勢仍將是 2026 年標普 500 指數整體表現的核心支柱，其中「美股七巨頭」預計將貢獻該指數預期 15% 漲幅中的約 45%

而兩大與 AI 相關的股票：輝達與微軟，更是預計將佔標普 500 指數預期漲幅的約 30%。

《巴隆》指出，若投資人將中國 AI 新技術視為對美國領先地位的威脅，市場可能在年初面臨劇烈回調。

不過，儘管競爭加劇，美國市場仍願意支持本土 AI 新創。據《華爾街日報》報導，OpenAI 計畫在春季前再籌資 1000 億美元，使公司估值達到 8300 億美元。

Deepwater Asset Management 的 Gene Munster 表示，這相當於 OpenAI 2026 年預計約 350 億美元營收中位數的約 24 倍。

美國晶片出口與中國政策挑戰

然而，挑戰依舊存在，包括 AI 公司與美國政府尚未準備好限制中國取得關鍵零組件。

去年 12 月，美國總統川普批准輝達將 H200 處理器出售給中國客戶，但須支付 25% 收益給華盛頓。

然而，中國尚未核發相關許可，且有報導指出，北京監管部門傾向推動國產晶片，優先於美國製造產品。

《巴隆》指出，這顯示中國對自身 AI 技術進步充滿信心。去年 DeepSeek R1 推出曾造成輝達股價暴跌 17%、那斯達克指數下跌 3%。

雖然 LightGen 晶片目前尚未引發市場恐慌，但值得注意的是，DeepSeek 去年正式上市前一週就已引發市場反應。