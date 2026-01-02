鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-02 06:00

火星一直是科學家尋找地外生命的熱門目標。一項新研究首次確定了火星上規模最大的 16 個古河流域，被視為最有希望尋找生命的區域。

由大型河流系統塑造的區域是地球上最富饒的生態系統，地球上有 91 個超過 10 萬平方公里的流域，僅亞馬孫河流域就孕育了數萬已知物種。科學家認為，古代火星也有類似環境，曾經存在有液態水的時期，可能為生命提供有利條件。

美國德克薩斯大學奧斯汀校區研究人員通過蒐集、分析之前發表的關於火星山谷、湖泊和河流特徵的數據發現，火星上有 19 個主要的山谷、溪流、湖泊、峽谷和沉積物群，其中有 16 個形成了面積至少達 10 萬平方公里、相互連接的流域。

研究人員認為，大型河流可輸送更多營養物質，有助於維持多樣的生態系統。水流經距離越遠，水與岩石的相互作用就越多，發生化學反應的機會就更高，這些反應可能轉化為生命跡象。