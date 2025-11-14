關門打亂數據！Fed官員集體踩煞車 12月降息機率直落五成下

鉅亨網編譯段智恆 2025-11-14 02:00

美國聯準會 (Fed) 今年已經兩度降息，但由於通膨依舊偏高、就業市場呈現混合訊號，加上政府關門導致官方經濟數據缺失，愈來愈多決策官員釋出「暫停降息」的訊號，使得市場對 12 月是否降息的預期大幅降溫。

官員態度轉趨謹慎 市場降息機率跌破五成

短期利率期貨顯示，市場預估聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在 12 月 10 日會議上降息的機率一度降至 47%，遠低於本周稍早的 67%。

一直支持降息的舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周四表示，現在距離下次會議仍有四周，任何決定都言之過早。她強調：「我仍保持開放態度，但目前還沒有定論。」

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 同樣態度轉趨保留。他表示，目前美國通膨仍在 3% 左右的高檔，經濟和就業指標呈現「相互矛盾的訊號」，部分產業表現亮眼，但部分就業領域面臨壓力。

「暫停降息」門檻高 分歧擴大恐增決策難度

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 日前明言，除非看到勞動市場明顯惡化，否則她對進一步降息持保留態度，並指出目前掌握的通膨資訊因政府關門而非常有限。

柯林斯投票支持今年兩次降息，但此次語氣罕見強烈。她表示，政策利率可能需要維持不變「一段時間」。分析指出，這顯示 Fed 內部對後續政策方向的分歧正在加深。

主席鮑爾在上次會議後也警告，12 月再降息「遠非保證」，尤其官方數據不全，使經濟狀況「能見度下降」。

白宮本周亦示警，即使政府重新開門，通膨與就業等官方數據可能仍無法在 12 月會議前公布，讓得決策更添不確定性。市場押注的另一碼降息因此大幅降溫。

可能出現更多反對票 官方數據缺口讓降息更困難

市場分析師指出，12 月會議無論是否降息，都可能出現比 10 月更多的反對票。

上月會議中，堪薩斯城聯準銀行總裁施密德 (Jeffrey Schmid) 因認為通膨仍過高而反對降息；而理事米蘭 (Stephen Miran) 則認為通膨下降速度快於預期，主張一次降息 2 碼 (50 個基點)。

此外，聖路易聯準銀行總裁穆薩列姆 (Alberto Musalem) 憂心政策過度寬鬆，副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 也認為在資料不足的情況下「應該更謹慎」。

若 12 月降息，施密德可能再度投下反對票，並可能加入柯林斯、穆薩列姆等官員；若按兵不動，米蘭則可能聯合其他由川普任命的理事華勒 (Christopher Waller) 與鮑曼 (Michelle Bowman) 提出異議。

另一方面，民間數據同樣提供相互矛盾的訊號。ADP 指出，10 月底前美國企業每週平均裁減逾 1.1 萬名員工；但 TLR Analytics 的銷售稅擴散指數顯示，兩個月平均值維持在 50% 以上，沒有出現警訊。