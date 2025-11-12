鉅亨網編譯段智恆 2025-11-12 23:41

這是正確的賭注！蘇姿丰一句話讓超微盤中股價飆10%(圖：REUTERS/TPG)

蘇姿丰指出，AI 與運算的投入正加速創新步伐，許多雲端服務巨頭 (Hyperscalers) 過去一年已大幅提高資本支出，隨著 AI 技術進入「轉折點」，企業開始看到投資報酬。她強調，未來三到五年內，超微預期營收可望以年均 35% 的速度成長，主要受惠於 AI 晶片「難以滿足的」需求。

她進一步指出，公司目標是在三到五年內，在資料中心 AI 晶片市場取得「雙位數比例」的市占率。根據蘇姿丰說法，這樣的成長將讓超微在 AI 競爭中快速追趕主要對手輝達 (NVDA-US)。

外界對 AI 投資熱潮是否形成泡沫的疑慮近期升溫。知名空頭投資人、《大賣空》(The Big Short)主角原型貝瑞 (Michael Burry) 上周披露做空軟體公司 Palantir(PLTR-US)與輝達的部位，本周更批評雲端巨頭誇大資產壽命以延後折舊，稱這是「現代最常見的會計詐術之一」。

另一方面，日本軟銀 (SoftBank) 周二表示，已在 10 月出售其近 60 億美元的輝達持股，以支持旗下 AI 相關投資，包括對 OpenAI 的大規模資金投入。據《CNBC》引述知情人士說法，這項出售與 AI 估值過高無關。