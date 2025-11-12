這是正確的賭注！蘇姿丰一句話讓超微盤中股價飆10%
鉅亨網編譯段智恆
《CNBC》周三 (12 日) 報導，超微執行長蘇姿丰在接受節目《Squawk Box》訪問時表示，面對外界質疑大型科技企業在人工智慧 (AI) 領域的巨額投資，她認為這不是一場豪賭，而是「正確的賭注」。受此鼓舞，超微 (AMD-US) 盤中股價一度飆升 10%，截稿前上漲 9.82%，每股暫報 260.85 美元。
蘇姿丰指出，AI 與運算的投入正加速創新步伐，許多雲端服務巨頭 (Hyperscalers) 過去一年已大幅提高資本支出，隨著 AI 技術進入「轉折點」，企業開始看到投資報酬。她強調，未來三到五年內，超微預期營收可望以年均 35% 的速度成長，主要受惠於 AI 晶片「難以滿足的」需求。
她進一步指出，公司目標是在三到五年內，在資料中心 AI 晶片市場取得「雙位數比例」的市占率。根據蘇姿丰說法，這樣的成長將讓超微在 AI 競爭中快速追趕主要對手輝達 (NVDA-US)。
外界對 AI 投資熱潮是否形成泡沫的疑慮近期升溫。知名空頭投資人、《大賣空》(The Big Short)主角原型貝瑞 (Michael Burry) 上周披露做空軟體公司 Palantir(PLTR-US)與輝達的部位，本周更批評雲端巨頭誇大資產壽命以延後折舊，稱這是「現代最常見的會計詐術之一」。
另一方面，日本軟銀 (SoftBank) 周二表示，已在 10 月出售其近 60 億美元的輝達持股，以支持旗下 AI 相關投資，包括對 OpenAI 的大規模資金投入。據《CNBC》引述知情人士說法，這項出售與 AI 估值過高無關。
蘇姿丰在受訪中提到，她「非常尊敬」軟銀創辦人孫正義 (Masayoshi Son)，並認為整個 AI 生態系正處於各方下注階段。她說：「大家都在思考要押在哪一層，無論是晶片、基礎設施還是應用層，這正是 AI 投資令人興奮的地方。」
目前科技巨頭如微軟 (MSFT-US)、亞馬遜(AMZN-US)、Google(GOOGL-US) 及 Meta(META-US)等，已在最新財報中揭露合計超過 3,800 億美元的 AI 支出。儘管市場對巨頭高額投資態度樂觀，但對非「兆美元俱樂部」企業提出類似計畫的反應卻相對冷淡。
