綜合外媒報導，瑞典自駕與電動貨卡新創公司 Einride 周三 (12 日) 宣布，計畫透過與美國特殊目的收購公司 (SPAC)Legato Merger Corp. III 合併的方式在美國上市，交易估值達 18 億美元。該公司預計於 2026 年上半年完成掛牌，藉此籌措數億美元資金以擴大全球業務與研發投入。

〈新股IPO〉自駕貨卡新創大動作！Einride借殼上市 估值達18億美元

根據雙方簽署的具約束力協議，合併案將可為 Einride 帶來最高 2.19 億美元的毛收益。公司同時尋求額外 1 億美元的私募資金 (PIPE)，以加速成長腳步。交易完成後，現有股東將持有約 83% 股權，原管理團隊將持續領導公司營運。

Einride 成立於 2016 年，總部位於斯德哥爾摩，專注於自駕與電池電動貨卡技術的開發與商業化。目前在包括美國在內的七個國家營運，旗下擁有約 200 輛電動貨卡，企業客戶超過 25 家，其中包括 GE 家電 (GE Appliances)、百事 (PEP-US)、海尼根與瑞典電商 Apotea 等。公司亦與杜拜物流營運商 DP World 合作，在中東啟動自駕貨運專案。

Einride 的營收主要來自提供電動貨卡及充電基礎設施服務，讓企業以月租方式使用設備，降低一次性資本支出。該公司同時與代工夥伴合作生產自研的無駕駛艙貨卡，並運用自家人工智慧 (AI) 運輸軟體優化車隊調度與路線規劃。Einride 聲稱，其軟體能使電動貨卡的營運成本比柴油車低約 13%。

該公司執行長查利 (Roozbeh Charli) 表示，雖然當前零排放貨運市場在美國面臨挑戰，包括運價疲軟與川普政府放寬排放規範等不利因素，但該公司仍看好美國市場，尤其是自駕技術監管正快速放寬。他說：「我們在美歐兩地看到的，都是客戶需求的持續成長。」

近年來多家電動與自駕車新創透過 SPAC 掛牌，但部分公司如 Nikola、Lordstown Motors 與 Proterra 最終破產，凸顯高成本與低利潤率帶來的挑戰。不過，Einride 仍積極籌資布局，近年累計募得 5.24 億美元，最新一輪於今年 10 月獲得 1 億美元投資，主要股東包括瑞典 EQT Ventures 與美國量子運算公司 IonQ。

該公司 2024 年營收達 4.58 億瑞典克朗 (約 4,330 萬美元)，較前一年成長逾一倍。Einride 表示，完成與 Legato 的合併後，預計可再為資產負債表增加約 2.79 億美元現金，為未來業務擴張與技術開發奠定資金基礎。