search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

〈新股IPO〉自駕貨卡新創大動作！Einride借殼上市 估值達18億美元

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電

綜合外媒報導，瑞典自駕與電動貨卡新創公司 Einride 周三 (12 日) 宣布，計畫透過與美國特殊目的收購公司 (SPAC)Legato Merger Corp. III 合併的方式在美國上市，交易估值達 18 億美元。該公司預計於 2026 年上半年完成掛牌，藉此籌措數億美元資金以擴大全球業務與研發投入。

cover image of news article
〈新股IPO〉自駕貨卡新創大動作！Einride借殼上市 估值達18億美元(圖：REUTERS/TPG)

根據雙方簽署的具約束力協議，合併案將可為 Einride 帶來最高 2.19 億美元的毛收益。公司同時尋求額外 1 億美元的私募資金 (PIPE)，以加速成長腳步。交易完成後，現有股東將持有約 83% 股權，原管理團隊將持續領導公司營運。


Einride 成立於 2016 年，總部位於斯德哥爾摩，專注於自駕與電池電動貨卡技術的開發與商業化。目前在包括美國在內的七個國家營運，旗下擁有約 200 輛電動貨卡，企業客戶超過 25 家，其中包括 GE 家電 (GE Appliances)、百事 (PEP-US)、海尼根與瑞典電商 Apotea 等。公司亦與杜拜物流營運商 DP World 合作，在中東啟動自駕貨運專案。

Einride 的營收主要來自提供電動貨卡及充電基礎設施服務，讓企業以月租方式使用設備，降低一次性資本支出。該公司同時與代工夥伴合作生產自研的無駕駛艙貨卡，並運用自家人工智慧 (AI) 運輸軟體優化車隊調度與路線規劃。Einride 聲稱，其軟體能使電動貨卡的營運成本比柴油車低約 13%。

該公司執行長查利 (Roozbeh Charli) 表示，雖然當前零排放貨運市場在美國面臨挑戰，包括運價疲軟與川普政府放寬排放規範等不利因素，但該公司仍看好美國市場，尤其是自駕技術監管正快速放寬。他說：「我們在美歐兩地看到的，都是客戶需求的持續成長。」

近年來多家電動與自駕車新創透過 SPAC 掛牌，但部分公司如 Nikola、Lordstown Motors 與 Proterra 最終破產，凸顯高成本與低利潤率帶來的挑戰。不過，Einride 仍積極籌資布局，近年累計募得 5.24 億美元，最新一輪於今年 10 月獲得 1 億美元投資，主要股東包括瑞典 EQT Ventures 與美國量子運算公司 IonQ。

該公司 2024 年營收達 4.58 億瑞典克朗 (約 4,330 萬美元)，較前一年成長逾一倍。Einride 表示，完成與 Legato 的合併後，預計可再為資產負債表增加約 2.79 億美元現金，為未來業務擴張與技術開發奠定資金基礎。

目前全球自駕貨運產業正迎來新一波整合潮。市場分析指出，隨著自駕運輸、電動化與物流自動化需求升溫，SPAC 仍是新創企業加速上市、避免傳統 IPO 繁瑣審查的快速途徑。Einride 競爭對手 Kodiak AI 亦於 9 月以相同模式成功掛牌。


文章標籤

EinrideSPAC借殼上市自駕貨卡電動車貨運瑞典新創公司產業科技新股IPOTOP

相關行情

台股首頁我要存股
百事可樂144.94-0.10%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty