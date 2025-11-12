鉅亨網編譯段智恆 2025-11-12 22:00

根據《路透》周三 (12 日) 最新調查，多數經濟學家預期美國聯準會 (Fed) 將於 12 月再次調降利率，以支撐持續轉弱的就業市場。該調查顯示，約八成受訪者預期 Fed 將降息 1 碼(25 個基點)，延續連續第三次的寬鬆行動。

就業降溫壓力太大！調查：八成經濟學家估Fed下月再降息一碼(圖：REUTERS/TPG)

在 105 位受訪經濟學家中，有 84 人預測聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於 12 月 10 日會議後再度降息，將聯邦基金利率區間降至 3.50% 至 3.75%，與市場預期一致；另有 21 人預期利率將維持不變。

這項結果反映出華爾街分析師對 Fed 立場的信心有所提升，但同時也凸顯決策委員間的分歧。Fed 上月才剛降息 1 碼，當時出現兩方意見的罕見分歧。主席鮑爾會後曾警告，12 月降息「並非勢在必行」。

就業疲軟壓力仍存 經濟降溫或迫使 Fed 續寬鬆

瑞銀 (UBS) 美國經濟學家瓦特 (Abigail Watt) 表示：「勞動市場仍顯疲弱，這是我們認為 Fed 將於 12 月繼續降息的主因。不過若未來數據顯示情勢好轉，12 月的降息也可能被取消。」

目前正處於史上最長政府關門期間，導致多項官方數據停擺，增加 Fed 決策的不確定性。不過，隨著參議院近日通過臨時撥款法案、政府有望重啟，市場預期後續數據可望恢復發布。

瓦特補充指出：「關於勞動市場疲軟與通膨壓力之間的關係，內部意見分歧愈來愈明顯。明年可能會看到經濟改善、但通膨壓力仍持續升高。」

根據 Fed 偏好的通膨指標──個人消費支出 (PCE) 物價指數──通膨已連續四年高於 2% 目標，創 1995 年以來最長紀錄。受訪經濟學家預期，PCE 年增率將維持在 2% 以上至 2027 年。

長期通膨高於目標 Fed 公信力受考驗

Vanguard 高級經濟學家赫特 (Josh Hirt) 指出：「長期通膨高於目標將影響 Fed 公信力。過去人們可能未注意，但若長期失衡，市場終將反應。我們對關稅型通膨是否僅屬暫時性，也會更加謹慎看待。」

另有近半數受訪者預期，Fed 將於明年第一季再度降息，將利率區間降至 3.25% 至 3.50%。不過，對於 2026 年底的利率水準，經濟學家意見分歧，尚未形成明確共識。

在被問及就業現況時，約七成經濟學家認為，自政府關門以來，美國就業情況大致持平；16 人認為惡化，無人認為改善。根據調查中值，失業率預期今年底維持在 4.3%，明年略升至平均 4.5%。

美銀證券 (Bank of America Securities) 美國經濟學家朱諾 (Stephen Juneau) 表示：「就業市場正在降溫，但遠未崩潰。我們看到招聘放緩，但並未出現大量裁員。」他補充：「除非鮑爾看到更明確的下行風險，12 月降息仍非定局。」