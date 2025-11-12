〈美股早盤〉主要指數開高 超微帶動科技股反彈、政府重啟添利多
美股主要指數周三 (12 日) 開高，其中道瓊指數創新高，市場樂觀預期歷時最長的政府關門即將結束，投資情緒顯著回升。隨著眾議院準備表決臨時撥款法案，交易員押注政府重啟將恢復經濟數據發布，有助聯準會 (Fed) 掌握後續政策方向。與此同時，超微 (AMD) 優於預期的財測帶動科技股反彈，推升整體市場走勢。
截稿前，道瓊工業指數漲逾 380 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲逾 20 點或近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲逾 1.6%。
美國科技股反彈帶動主要股指上揚，隨著多家企業財報亮眼及市場樂觀預期美國政府關門即將結束，投資情緒回升，推動那斯達克期貨上漲 0.6%，標普 500 期貨上漲 0.3%。
晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 領漲「美股七雄」成分股，超微 (AMD-US) 因預測銷售成長加速大漲逾 5%；輝達合作夥伴鴻海 (2317-TW) 與德國英飛凌 (Infineon) 也分別上修展望，激勵整體科技板塊買盤。
美債市場在退伍軍人節假期結束後補漲，殖利率下滑；美元微幅走高，金價則變動不大。市場預期國會即將表決臨時撥款協議，結束已持續 43 天的政府關門，屆時官方經濟數據可望恢復發布，增加市場對聯準會 (Fed) 後續降息的押注。
法國興業銀行 (Societe Generale) 歐洲股票策略主管卡羅揚 (Roland Kaloyan) 指出：「我看到美國市場出現一股樂觀與動能的風潮，投資人正押注 2026 年成長，結合 AI 投資、Fed 降息與美元轉弱，構成一個正向組合。」
歷史經驗顯示，美國政府每次結束關門後，標普 500 指數及多數產業板塊皆呈現上漲。自 1995 年以來，除 2018 年初外，其餘四次關門解除後均推升股市，其中消費類股漲幅最顯著。分析師指出，隨著本週股市因預期協議達成已上漲約 1.8%，部分「關門後反彈效應」可能已提前反映。
倫敦理財機構 St. James’s Place 投資長歐紐庫西 (Justin Onuekwusi) 表示：「這意味著金融市場即將迎來更多流動性注入，而經濟表現目前並不算差。」
歐洲市場方面，英國政局再陷動盪，財政部高層涉嫌策劃逼宮首相的傳聞引發不確定性，英鎊與英國公債 (Gilts) 雙雙下跌。分析師布魯克斯 (Kathleen Brooks) 指出：「英鎊依然不受青睞。預算壓力、成長疑慮及政治風暴，對外匯投資人而言是一個有毒組合。」
另一方面，標普 500 指數連續第四日上漲，科技股回穩帶動情緒改善。不過部分策略師警告，美股估值仍偏高。高盛 (GS-US) 首席全球股票策略師奧本海默 (Peter Oppenheimer) 預期，未來 10 年標普 500 平均年報酬率僅約 6.5%，落後其他主要市場。
奧本海默團隊建議投資人「分散布局，增加新興市場比重」，並指出新興市場將受惠於較高名目國內生產毛額 (GDP) 成長與結構改革，而 AI 的長期紅利也將廣泛分布於全球，而非僅集中在美國科技股。
截至台北時間周三（12 日）22 時許：
- 道瓊工業指數上漲 267.37 點或 0.56%，暫報 48,195.33 點
- 那斯達克綜合指數上漲 34.81 點或 0.15%，暫報 23,503.12 點
- 標普 500 指數上漲 15.32 點或 0.22%，暫報 6,861.93 點
- 費半上漲 133.05 點或 1.91%，暫報 7,112.75 點
- 台積電 ADR 上漲 0.88% 至每股 293.77 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.08%
- 紐約輕原油下跌 2.41% 至每桶 59.57 美元
- 布蘭特原油下跌 2.19% 至每桶 63.45 美元
- 黃金上漲 0.54% 至每盎司 4,138.70 美元
- 美元指數升至 99.57
焦點個股：
IBM(IBM-US) 早盤股價上漲 2.89%，至每股 322.79 美元
IBM 周三宣布，已研製出一款名為「Loon」的實驗性量子運算晶片，標誌著該公司在 2030 年前實現實用量子電腦的目標上邁出關鍵一步。雖然 Loon 目前仍處於早期階段，尚未公布開放外部測試的時間。不過該公司同時推出另一款名為「Nighthawk」的晶片，預計今年底開放使用。
雪佛龍 (CVX-US) 早盤股價下跌 1.47%，至每股 153.94 美元
美國能源巨頭雪佛龍周三於投資人日公布最新長期財務目標，預計至 2030 年前每年自由現金流與每股盈餘均成長逾 10%，並在維持油氣產量穩定提升的同時，擴大成本削減與資本支出縮減計畫，展現長期營運效率與財務紀律。
超微 (AMD-US) 早盤股價上漲 7.98%，至每股 256.48 美元
超微日前公布雄心勃勃的計畫：未來五年內從輝達 (NVDA-US) 手中奪取更多人 AI 市占，實現數據中心業務年收入 1,000 億美元的目標，預計未來三到五年年均營收增速達 35%。執行長蘇姿丰表示，得益於 AI 驅動的成長及對軟體業務的進一步推進，預計到 2030 年，公司資料中心晶片的目標市場規模將達到 1 兆美元。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
儘管已經接近年末，富國銀行分析師持續提高美國今年的目標價，認為美股在未來一個多月內有望加速成長。該行將 2025 年年底的標普 500 指數目標值從 6,600-6,800 點上調至 7,100 點，理由是可能出現了情緒觸底買入訊號以及流動性狀況有所改善等。
