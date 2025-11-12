鉅亨網編譯段智恆 2025-11-12 21:30

量子競賽白熱化！IBM憑Loon晶片搶占先機 邁向2030前商用化(圖：REUTERS/TPG)

‌



IBM 於 2021 年提出新型錯誤修正方法，靈感來自手機訊號強化演算法，並嘗試將該原理應用於結合量子與傳統晶片的混合運算架構。此設計雖能有效降低錯誤率，但也提高了製造難度，因為晶片需同時容納量子位元 (Qubits) 與彼此連接的新型量子鏈結。

研究機構 Gartner 副總裁霍瓦斯 (Mark Horvath) 指出：「這個構想相當聰明，而如今他們真的把理論落實在晶片中，這非常令人興奮。」

IBM 研究部門主管甘貝塔 (Jay Gambetta) 表示，該公司能順利製造 Loon 晶片，關鍵在於利用位於紐約的 Albany NanoTech Complex，該設施擁有與全球最先進晶片廠相同等級的製程設備。

IBM 指出，Loon 目前仍處於早期階段，尚未公布開放外部測試的時間。不過公司同時推出另一款名為「Nighthawk」的晶片，預計今年底開放使用。IBM 預期 Nighthawk 最快在明年底前就能在特定任務上超越傳統電腦表現。