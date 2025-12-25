鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-25 18:40

「鎂」是地球上最輕的結構金屬，卻在美國國家安全體系中扮演極為關鍵的角色。專家警告，一旦鎂供應遭切斷，美國國防、航太與汽車產業恐在數週內癱瘓，美國正研擬以融資、採購與門檻機制全面降低風險。

若失去「鎂」美國只有六個月決定是否開戰！國防部：之後恐失去作戰能力。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，美國長期仰賴進口的關鍵戰略材料「鎂」，終於出現重返本土生產的轉機。

‌



本月稍早，兩家公司宣布將在阿肯色州成立合資企業，計畫重啟鎂金屬精煉。這被視為多年來美國首次具體、可信的行動，試圖奪回對現代戰爭不可或缺材料的掌控權。

鎂的角色非常關鍵。從軍用等級鋁合金、飛彈與航太鑄件、反制熱焰彈，到核反應爐材料，以及鋯、鉿、硼、鈹等金屬的冶煉過程，幾乎都離不開鎂。

然而，全球約 95% 的鎂產量掌握在中國手中，美國對此高度依賴。這樣的供應結構，已成為美國國防工業鏈中的重大隱憂。

美國最後一家鎂生產商 U.S. Magnesium 於 2021 年停產，並在 2022 年 9 月申請破產，讓美國國防部面臨「單點失效」的極端風險情境。

供應中斷的連鎖效應，足以癱瘓整個產業

《巴隆》指出，鎂不僅是一種「關鍵礦物」，其短缺會在整個工業體系中引發骨牌效應。歐洲在 2021 年就曾因中國鎂出口驟減，導致汽車與鋁製品產業幾近停擺。

若類似情況發生在美國，影響可能在數週內全面爆發。

甚至有國防部內部人士私下警告，若中國全面切斷對美鎂供應，美國最多只有六個月時間做出是否開戰的決策，之後將失去持續作戰的工業能力。

這是因為，一公斤鎂的供應，會影響數百噸下游材料的生產。幾乎所有用於飛機、地面載具、海軍艦艇與太空系統的鋁合金，都需添加少量鎂，以提升強度、延展性與抗腐蝕能力。

一旦缺乏鎂，美國的鋁材軋製與擠型、鋼鐵生產、汽車製造與航太產業都將受到重創，等同削弱整個國防工業基礎。

中國多次「武器化」鎂供應：三大策略重建美國鎂供應鏈

需要注意的是，過去 20 年來，中國已多次展現將鎂供應作為地緣政治工具的意圖。

最近一次在 2022 年的供應擾動中，Kaiser Aluminum 被迫將產能削減 50%，多家大型汽車製造商也一度面臨產線停擺的風險。

美國每年消耗約 10 萬噸鎂，數量不算龐大，卻無法單靠囤積庫存解決問題。專家認為，唯一可行之道，是建立穩定、可長期運作的本土生產體系。

首先，美國急需至少一家主要的國內鎂生產商。目前包括政府支持的 Magrathea 在內，已有新技術證明可在具備全球競爭力成本的情況下，生產美國來源的鎂。

其次，美國政府需要採取具針對性的產業融資工具，推動鎂加工設施的興建。這類解方其實早已存在，例如附條件的貸款擔保、多年期採購合約，以及價格下限機制。

好消息是，在川普政府的協助下，美國重建稀土磁鐵產業基礎的相關行動已經展開；鎂產業同樣需要套用類似的策略與優先順序。

若能結合附條件的聯邦貸款擔保與適度的政府股權投資，將有望在 2028 年前促成美國鎂產業的全面量產。

第三，應將「供應集中度觸發門檻」直接納入美國國防部的武器系統採購計畫中。

在此機制下，當美國對鎂進口的依賴程度超過既定比例，例如來自單一國家的占比達 50%，便自動啟動供應穩定措施，包括啟動長期採購合約、調整關稅配額，或設定價格下限。

同樣地，若任何單一外國生產商占進入美國市場鎂供應量的比重超過 35%，國防部也可立即啟動保護性行動。

這些門檻設計，能讓鎂從原本的「被動風險」，轉變為「主動管理」的戰略材料，避免在危機發生時倉促應對。

此外，鎂的供應規劃也必須與航太鋁合金等關鍵材料在戰時或緊急狀態下的產能提升需求相連結。

美國歷史經驗：掌控鎂，就掌控戰爭工業

《巴隆》指出，美國並非第一次面臨這樣的抉擇。二戰初期，美國政府投資在墨西哥灣沿岸興建由陶氏化學主導的鎂精煉廠，並以海水為原料，成為史上規模最大的鎂生產設施，最終讓美國的飛機產量超越軸心國三倍。

專家指出，當年的邏輯今日依然適用：掌控鎂供應，就等於掌控戰爭所需的工業能力。