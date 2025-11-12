鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-12 19:45

綜合外媒周三 (12 日) 報導，德國晶片製造商英飛凌科技 (Infineon Technologies) 預估，受惠人工智慧 (AI) 資料中心需求強勁，2026 會計年度營收可望重返成長，結束連兩年的下滑局面。該公司同時上調 AI 電源晶片銷售目標，展望整體市況仍維持謹慎。

〈財報〉AI熱潮帶動！英飛凌上調晶片銷售預估 明年營收有望止跌回升(圖：REUTERS/TPG)

英飛凌表示，預期截至 2026 年 9 月底的會計年度營收將「適度成長」，較 2025 會計年度的 146.6 億歐元略有增加。該公司並將 AI 資料中心相關電源解決方案銷售預估調高至約 15 億歐元，高於前次預估的 10 億歐元，成長幅度達 50%。

‌



執行長漢尼貝克 (Jochen Hanebeck) 指出：「全球 AI 基礎設施投資持續快速上升，我們預期這股動能將帶來可觀成長。」他並估算，到 2030 年前後，英飛凌在 AI 領域的可開發市場將達 80 億至 120 億歐元規模。

汽車與工業晶片需求偏弱 客戶下單趨謹慎

儘管 AI 熱潮推升前景，英飛凌也警告汽車與工業市場復甦力道有限。該公司指出，許多客戶在經歷疫情期間的庫存累積後，仍在去化庫存，「成長動能在汽車、工業及消費市場仍然溫和，許多客戶採取短期下單、態度謹慎」。

根據英飛凌公布財報，2025 會計年度第四季營收為 39.4 億歐元，季增 6%，主要來自汽車業務回溫；毛利率則自前一季的 40.9% 降至 38.1%，主因匯率影響與消費應用產品報價下滑；第四季淨利為 2.31 億歐元，扭轉去年同期虧損。其部門營業利益為 7.17 億歐元，利潤率 18.2%，略低於分析師預期。

展望未來，該公司預期本季 (2026 會計年度第一季) 營收約 36 億歐元，較前一季下滑 9%，低於分析師平均預估的 37.5 億歐元，今年全年營收則年減 2% 至 146.6 億歐元，符合市場預期。此外，今年度每股股息維持 0.35 歐元不變。

AI 投資助攻股價勁揚 貿易緊張仍添不確定

市場對英飛凌的 AI 展望反應正面。財報公布後，英飛凌股價在法蘭克福交易時段一度上漲超過 6%，近 12 個月累計上漲逾 15%。摩根大通分析師指出，公司展望「雖保守但不偏負面」，並稱英飛凌慣於發布審慎預測以穩定市場預期。

不過，地緣政治風險仍是潛在變數。英飛凌財務長史奈德 (Sven Schneider) 受訪時表示，美國總統川普發動的貿易戰及可能的半導體對等關稅，已成為行業「新常態」，但隨著更多貿易協議達成，供應鏈可望逐步穩定。