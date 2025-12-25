鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-25 13:50

美國對中國無人機管制再度升級，聯邦通訊委員會 (FCC) 日前將大疆等外國製造的無人機及零件列入「受管制清單」，為非紅供應鏈注入強心針，而台灣 IC 設計業者包括聯發科、聯詠、瑞昱、義隆、奇景、芯鼎、安格與迅杰等也早已整裝待發，搶食無人機的高成長市場。

行政院日前核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計在 2025 至 2030 年投入總經費 442 億元，啟動跨部會合作，強化台灣無人機的自主開發，應用於國防、智慧政府及民間產業等。據了解，國科會點名多家 IC 設計參與，包括聯發科 (2454-TW)、聯詠 (3034-TW)、瑞昱 (2379-TW) 與義隆，善用各自在通訊、傳輸、影像與演算法的長處，組建國家隊。

義隆 (2458-TW) 近年積極耕耘 Edge AI 影像辨識技術，不僅攜手中研院開發全球最快最準的 AI 影像辨識模型 YOLO 系列，也自行開發出 On Device AI 演算法，再搭配自家 ISP 影像晶片，僅需低算力就可導入各種場域，當中也包括無人機市場，預期整套產品明年出貨將倍增。

奇景 (HIMX-US) 則借助旗下源奇進軍無人機市場，源奇主要從事光學領域，提供輕量化 20 倍光學變焦 (Optical Zoom) 可見光與紅外 (IR) 熱成像的攝影機模組，滿足無人機在白天與夜晚、以及低能見度環境下運作的功能。

芯鼎 (6695-TW) 為高階邊緣 AI 視覺 SoC 業者，除了與神盾 (6462-TW) 集團成員合作外，也攜手其他供應商或客戶如源奇、中光電等擴大市佔率，其 AI SoC 具備 4 TOPS 的 AI 運算能力，可於裝置端即時執行影像分析與目標辨識，大幅降低對雲端運算的依賴，同時整合電子防手震 (EIS) 等功能，可在高動態或複雜飛行的環境下，仍能提供清晰且穩定的影像品質。