鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-25 18:40

國際金價周三 (24 日) 迎來歷史性突破，盤中一度衝破每盎司 4500 美元大關，年內第 50 次刷新歷史高點，從年初約 2650 美元起步，金價一路高歌猛進，累計漲幅超 70%，成為自 1979 年石油危機以來最強勁的年度表現。

金價漲破4500還能追嗎？世界黃金協會%：43%央行表示明年接著買（圖：Shutterstock）

地緣政治動盪與經濟不確定性成為本輪金價飆漲的核心驅動力。中東衝突持續膠著、俄烏戰爭陷入僵局，加上美國總統川普今年再度執政後推出的「對等關稅」政策引發全球貿易摩擦，市場避險情緒持續升溫。

‌



與此同時，全球央行的購金熱潮為金價提供了堅實支撐。世界黃金協會 (WGC)12 月數據顯示，截至 10 月底，全球央行今年已累計購金量達 254 噸，光是 10 月單月淨購入 53 噸，較上季成長 36%。波蘭央行以 83 噸的購買量位居榜首，哈薩克央行(41 噸)、亞塞拜然(38 噸) 緊追在後。

值得注意的是，巴西央行時隔 4 年重啟購金計劃，9 月至 10 月累計買入 31 噸，被視為推動「去美元化」的重要舉措。

WGC 高級研究員 Krishan Gopaul 說，「新興市場央行的購金行為並非短期套利，而是基於長期戰略考量」，並稱在美國關稅政策衝擊下，多國希望透過增持黃金分散外匯儲備中的美元風險，例如巴西因與美國在關稅問題上有摩擦，其購金舉動被市場解讀為減少對美元依賴的訊號。

高盛分析也認為，央行在高波動時期的持續買入，反映出其對沖地緣政治與金融風險的決心。

央行購金方式亦日趨多元。除傳統的實體金條外，黃金 ETF、期貨及掉期等衍生性商品配置比例顯著提升。根據景順公司調查，實際購金規模可能高於 WGC 公佈的數據。不

過，部分國家也正在調整儲備策略，新加坡 (減持 16 噸)、烏茲別克(減持 12 噸) 等國近期小幅拋售黃金，但分析認為這屬於短期操作，不影響長期儲金趨勢。

展望 2026 年，機構對金價走勢分歧明顯。高盛預計，在央行結構性需求與聯準會 (Fed) 降息週期支撐下，金價將於 2026 年底升至 4900 美元，摩根大通則更為樂觀，預測將突破 5000 美元大關，理由是央行購金量有望達 755 噸，花旗則持謹慎態度，認為若地緣局勢緩和，金價可能在 2026 年底回落至 3000 美元。

華爾街投資顧問 Ed Yardeni 甚至大膽預言，2026 年底金價可能飆升至 6000 美元。