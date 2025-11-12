鉅亨網編譯段智恆 2025-11-12 21:00

美國能源巨頭雪佛龍 (CVX-US) 周三 (12 日) 於投資人日公布最新長期財務目標，預計至 2030 年前每年自由現金流與每股盈餘均成長逾 10%，並在維持油氣產量穩定提升的同時，擴大成本削減與資本支出縮減計畫，展現長期營運效率與財務紀律。

雪佛龍喊至2030年前每年現金流年增10% AI電力專案啟動(圖：REUTERS/TPG)

該公司表示，在布蘭特原油每桶 70 美元的假設下，預期未來十年自由現金流與每股盈餘皆將維持年均 10% 以上成長。雪佛龍指出，其資產優勢、穩健資產負債表及紀律性的資本配置策略，將使公司在各種油價環境下皆能保持穩健獲利。

執行財務長波納 (Eimear Bonner) 表示：「我們擁有具競爭力的資產與資金實力，足以在任何價格環境中保持韌性與成長。」

雪佛龍並強調，即使布蘭特原油價格降至每桶 50 美元，公司仍能於 2030 年前持續支付資本支出與股息。

削減支出與重整效益並進 目標明年底節省 40 億美元

雪佛龍在投資人簡報中指出，將年度資本支出範圍自原先的 190 億至 220 億美元，下調至 180 億至 210 億美元之間。公司並上修成本削減目標，預期至 2025 年底削減金額達 30 億至 40 億美元，高於先前的 20 億至 30 億美元目標。

波納在受訪時表示，業務簡化與資產調整將在今年底前節省約 20 億美元，另透過導入科技工具進行遠端監控與流程自動化，可再減少約 10 億美元成本。她補充：「我們之所以有信心調高節省範圍，是因為目前已有半數目標進展順利。」

雪佛龍近年持續推動組織重整與精簡營運，今年稍早亦裁撤部分人員。該公司於 7 月完成延宕一年的 550 億美元赫斯 (Hess) 併購案，為其提供長期油氣增產動能。

雪佛龍預估未來油氣日產量將以年均 2% 至 3% 的速度成長，目前產量約每日 410 萬桶油當量。年初以來雪佛龍股價上漲 7.8%，仍落後埃克森美孚 (XOM-US) 與殼牌 (SHEL-US) 等同業。

啟動 AI 資料中心供電計畫 與科技巨頭洽談合作

在推動能源轉型與多元化布局上，雪佛龍宣布將於美國德州西部啟建首座以天然氣為人工智慧 (AI) 資料中心供電的發電專案，目標於 2027 年啟用。現在已展開洽商，以在明年初確定最終投資決策，並尋求主要客戶合作。

波納表示，AI 快速發展推升資料中心電力需求，公司已與多家科技企業洽談，包括 OpenAI 與 Meta(META-US)。該專案被視為雪佛龍跨足能源與運算結合的新一步。

此外，公司預計提高年度探勘支出，並導入 AI 技術以加速地質與數據分析流程，縮短探勘項目的完成周期。波納指出：「傳統探勘往往耗時多年，AI 的應用將讓決策更即時、更精準。」