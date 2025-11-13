鉅亨網編譯段智恆 2025-11-13 01:00



美國紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周三 (12 日) 表示，聯準會 (Fed) 可能很快將重新啟動公債購買計畫，以管理金融市場的流動性水準，並維持對短期利率的控制。

威廉斯：Fed可能重啟購債 維持市場流動性穩定(圖：REUTERS/TPG)

威廉斯在紐約聯準銀行舉辦的一場會議演講稿中指出，這項舉措屬於「技術性操作」，與貨幣政策立場無關。他並未對未來利率政策路徑發表看法，但重申這些購債行動的目的，是確保 Fed 能在市場上維持「充足準備金」(Ample Reserves) 水準，避免短期資金市場出現波動。

‌



停止縮表後下一步：重啟購債維持「充足準備金」

威廉斯指出，在 Fed 於 12 月初結束資產負債表縮減 (即所謂「量化緊縮」，QT) 後，接下來的重點將是判定銀行體系的準備金是否已達到「充足」水準。當達到該門檻後，聯準會將開始「逐步購買資產」以維持準備金供給，因應未來其他負債項目成長與市場對準備金的需求增加。

他表示：「下一步將是評估準備金是否達到充足水準，屆時聯準會將開始逐步購買資產，以維持充足準備金，確保市場利率控制與資金市場正常運作。」

威廉斯的發言呼應上月政策會議後的決策方向。Fed 在 10 月 28 至 29 日會議上宣布，自 12 月起結束縮表進程，原因是貨幣市場波動加劇。該會同時降息 1 碼 (25 個基點)，將聯邦基金利率區間調降至 3.75% 至 4.00%，以支撐疲弱的就業市場，儘管通膨仍高於 2% 目標。

縮表政策自 2022 年啟動，當時 Fed 持有的公債與房貸抵押證券總額達到約 9 兆美元高峰，隨著資產到期不再再投資，目前已降至約 6.6 兆美元。威廉斯坦言，尋找「充足準備金」的界線是一門「不精確的科學」，但為維持金融穩定，必要時購債行動勢在必行。

強調回購工具靈活運作 鼓勵銀行安心使用 SRF

除了重啟購債的時間點，威廉斯也提及聯準會新設的「常設回購便利工具」(Standing Repo Facility，簡稱 SRF)。該機制允許符合資格的銀行在需要時，快速向聯準會融通現金，以防止短期資金市場出現流動性緊張。

威廉斯表示，SRF 運作成效良好，且對銀行而言是穩定的資金來源。他鼓勵金融機構不必擔心「向聯準會借錢會被視為有問題」的標籤效應，應根據市場狀況靈活運用該工具。

威廉斯說：「SRF 的有效性取決於市場參與者能根據市場狀況使用它，而不必擔心任何污名化或障礙。我完全預期 SRF 將繼續被積極使用，成為市場穩定的重要一環。」