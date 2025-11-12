鉅亨網編譯段智恆 2025-11-12 20:31

高盛一語驚人！美股未來十年墊底 新興市場才是黑馬(圖：REUTERS/TPG)

奧本海默團隊指出，受高估值壓抑，美股漲勢空間有限，預期標普 500 指數未來十年年報酬率僅約 6.5%，為主要市場中最疲弱。相較之下，新興市場可望以年均 10.9% 的報酬率領先全球，亞洲 (不含日本) 預期年報酬率 10.3%，日本約 8.2%，歐洲則為 7.1%。

報告指出，過去十年美股表現一枝獨秀，受惠於科技股飆漲與人工智慧 (AI) 熱潮，但今年標普 500 漲幅僅 16%，遠低於不含美股的 MSCI 全球指數 27% 的漲勢。高盛認為，美股超額報酬的時代已結束，長期報酬將趨於平緩。

奧本海默表示：「應分散投資於美國以外市場，特別是新興市場。我們預期這些市場受惠於較高的名目國內生產毛額 (GDP) 成長與結構性改革，AI 的長期效益也將廣泛擴散，而非僅集中於美國科技產業。」

高盛預期，中國與印度的企業獲利成長將成為新興市場上漲的主要推力；日本市場則可望受惠於政策帶動的股東回報提升。

奧本海默早在去年初便警示，美股估值過高，呼籲投資人轉向長期落後的國際市場。2025 年以來，標普 500 以美元計價的表現已明顯落後多數地區，分析師預期明年全球獲利成長將趨於收斂，進一步削弱美股吸引力。

高盛指出，標普 500 目前的預估本益比達 23 倍，接近新冠疫情後高點，距離網路泡沫前的歷史紀錄僅一步之遙。美股相對全球同業的溢價超過 50%，而過去推動美股上漲的動能，如利率走低、稅負下降與獲利率提升等因素，未來十年將難以重現。