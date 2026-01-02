2026兩新制上路 節能家電有望迎來汰舊換新潮

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-02 09:58

2026 年起新制上路，經濟部能源署公告的新版《除濕機節能標章能源效率基準與標示方法》與財政部推動的「飲料品貨物稅條例修正」同步生效，面對能效分級調整與飲品稅制改革的兩項政策調整，加上家電汰舊換新需求，網家 (8044-TW) 旗下 PChome 24h 購物觀察發現，除濕機近一周搜尋量周漲 10%。

財政部推飲品稅制改革。(圖：網家提供)

PChome 24h 購物表示，由於符合「新一級能效」的產品較舊制同級機種節省電力消耗最高達 14%，且每台最高可減免 1200 元的稅額，可望迎來汰舊換新潮，觀察消費者首選前三大除濕機品牌，包括有 HITACHI 日立、Panasonic 國際牌、LG 樂金。

這次《除濕機節能標章能源效率基準與標示方法》新政策修正的最大差異在於，一級能效的門檻再次提高，EF 值標準更嚴格，以鼓勵廠商開發效能佳且更節能的產品。

PChome 24h 購物過往銷售趨勢發現，消費者對運轉安靜、耐用的日系品牌信賴度較高，而韓系品牌也在近年銷售逐步成長。