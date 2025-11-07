關稅翻盤更可怕？川普恐換更狠招 企業風險陰霾難散
鉅亨網編譯段智恆
美國最高法院本周在針對總統川普依據《1977 年國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 加徵全球性關稅的聽證中，對其行政授權提出尖銳質疑，引發市場認為這些關稅恐面臨遭撤銷的風險。不過，貿易律師與企業界普遍認為，即便川普最終敗訴，政府仍將轉向其他貿易工具，使已稍見穩定的貿易環境再度陷入混沌。
法院質疑 IEEPA 授權合法性
川普政府援引 IEEPA 在國際緊急情況下調整進口措施，但法條並未提及關稅，使多位大法官對白宮是否可據此無限制向所有國家的所有商品徵稅表示疑慮。
BDO 美國關務與貿易服務主管 Damon Pike 表示，從提問內容觀察，除阿利托 (Samuel Alito) 與湯瑪斯 (Clarence Thomas) 外，多數大法官都對 IEEPA 賦予總統課徵全球關稅的權力抱持懷疑。他認為，「IEEPA 關稅看起來岌岌可危」。
然而，他同時指出，即便敗訴，川普政府「只會轉向其他貿易法規」，包括使用更具法律基礎的國安關稅與臨時性關稅條款。
美國企業原認為，隨美中貿易停戰延長一年，以及對東協國家稅率降低，環境已逐步恢復可預期性。但若最高法院駁回 IEEPA 關稅，企業面臨的不確定性恐不減反增。
The Conference Board 政策主管 David Young 表示，他向約 40 位執行長簡報後感受到「企業仍完全看不到清晰方向」。他強調，即使法院推翻 IEEPA 關稅，「不確定性仍會持續」。
Young 預估，裁決最快將於 2026 年初才會出爐，企業對於已繳交、累計超過 1,000 億美元的關稅是否能退還，仍一無所悉。
「退稅」恐演變成法律與行政大災難
在聽證中，大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett) 提到，關稅退款可能會造成司法行政的「混亂」。
挑戰關稅的五家小企業代理律師卡提亞 (Neal Katyal) 表示，若法院判決川普敗訴，這些企業將自動獲得退款；但其他進口商須逐案提出行政申訴，程序繁雜且漫長。他說：「這件事相當複雜。」
他補充，最高法院亦可能選擇僅限「未來效力」，也就是只停止未來徵收，不處理既有款項。
貿易律師 Joseph Spraragen 則指出，若裁決未強制退稅，勢必引發企業新一波訴訟。他說：「如果今天說是非法的，那麼 2025 年 2 月與 4 月加徵時也同樣是非法的。」
他認為，法院最後很可能將案件發回美國國際貿易法院指示行政部門撤銷關稅並退款。最快方式是透過美國海關與邊境保護局的自動化系統處理，但也可能耗時一年。
Spraragen 強調：「行政部門可不會輕易讓出這筆錢。」
轉向其他工具 貿易戰風險恐再升溫
Natixis 分析師 Christopher Hodge 認為，即使川普因 IEEPA 敗訴，只是「暫時挫敗」。行政部門可能立即轉向其他具明文授權的條款，包括：
- 《1962 年貿易擴張法》第 232 條（國安關稅）
- 《1974 年貿易法》第 122 條（最長 150 天、最高 15% 臨時關稅）
然而，切換法律工具本身也需時間，恐讓政策前景更撲朔迷離。他指出，2026 年可能再度出現全面性貿易談判，使企業難以制定投資與採購策略。
聯準會 (Fed) 理事米蘭 (Stephen Miran) 受訪時也表示，若 IEEPA 裁決不利川普，造成貿易政策不確定上升，恐對經濟形成壓力。但他認為，若符合物價穩定與最大就業的雙目標，Fed 也可能透過「適度更寬鬆」的利率政策進行抵銷。
