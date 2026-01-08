鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-01-08 06:14

美股週三 (7 日) 多收黑，標普 500 指數在盤中一度再創歷史新高後回落，終場收低 0.34%。

市場焦點轉向晶片股的獲利了結壓力，即便 Alphabet 股價走揚，仍不足以抵銷半導體族群的跌勢。而今年以來表現亮眼的兩個板塊—金融與能源類股均出現超過 1% 跌幅。

‌



川普計畫限制大型機構購屋，以及將禁止軍工國防企業發放股利與回購股票，房地產和國防股聞訊齊跌。

美國勞動市場轉弱訊號持續受到關注，7 日公布的「小非農」ADP 就業報告顯示，2025 年 12 月美國民間就業增加 4.1 萬人，低於市場預期的增加 4.5 萬人。

此外，作為勞動需求指標的職缺數大幅下滑至 714.6 萬個，也低於市場預估的 761 萬個，進一步強化就業動能降溫的看法。

地緣政治消息也牽動市場情緒。美國總統川普表示，美國與委內瑞拉已達成協議，委內瑞拉將向美國出口 3,000 萬至 5,000 萬桶受制裁原油，總價值最高可達 20 億美元。

川普指出，相關原油將在美方監督下出售，將無限期管控委內瑞拉石油出口，並將相關收益用於重建委國陷入困境的經濟。

美股週三 (7 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 466 點，或 0.94%，收 48,996.08 點。

那斯達克指數上漲 37.102 點，或 0.16%，收 23,584.275 點。

S&P 500 指數下跌 23.89 點，或 0.34%，收 6,920.93 點。

費城半導體指數下跌 76.057 點，或 0.99%，收 7,574.872 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 121.68 點，或 0.77%，收 15,868.60 點。

標普 11 大板塊多回落，公用事業、工業、原物料與金融跌幅居前，僅醫療保健、通訊服務與資訊科技逆勢收紅。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 1.81%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.77%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.45%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.07%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.29%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.67%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.69%；聯電 ADR (UMC-US) 飆高 9.98%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.82%。

企業新聞

英特爾在美國消費電子展 (CES) 上發表代號為 Panther Lake 的新一代 AI PC 處理器 Core Ultra 系列 3，這是首款採用 Intel 18A 製程打造的 AI PC 平台。英特爾 (INTC-US) 強漲 6.52% 至每股 42.63 美元。

外媒引述知情人士透露，摩根大通將取代高盛集團，成為蘋果公司信用卡業務的合作夥伴。摩根大通 (JPM-US) 週三仍下滑 2.30% 至每股 326.99 美元。

輝達表示，因強勁的需求，(去年)10 月發布的積極營收預測只會變得更加樂觀，這回應了有關人工智慧支出泡沫的擔憂。輝達 (NVDA-US) 週三收紅 1.01% 至每股 189.18 美元。

安謀 (Arm) 推出「實體人工智慧」部門，拓展機器人市場。安謀 (ARM-US) 小漲 0.13% 至每股 115.68 美元。

川普週三威脅，若雷神公司回購股票，將削減其政府合約。雷神公司 (RTX-US) 週三收黑 2.45% 至每股 185.73 美元。

Google 母公司 Alphabet (GOOG-US) 收高 2.51% 至每股 322.47 美元，市值來到 3.89 兆美元，重新超越蘋果 (3.85 兆美元)，自 2019 年以來首見。

華爾街分析

Evercore ISI 經濟學家 Marco Casiraghi 指出，若就業報告僅反映勞動市場出現放緩跡象、但尚未出現明顯惡化，聯準會在去年 12 月降息之後，短期內再度降息的門檻已提高，因此 1 月會議維持利率不變將是較可能的選擇。