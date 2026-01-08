鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-08 06:59

美國總統川普週三 (7 日) 表示，委內瑞拉將把石油交易所獲得的收入，全數用於購買美國製造的產品，進一步強化美方對相關資金流向與用途的掌控。

川普：委內瑞拉石油交易收入 將全數用來購買美製產品 (圖：shutterstock)

川普週三在社群平台 Truth Social 發文指出，委內瑞拉將僅採購美國製產品，相關項目包括農產品、藥品、醫療器材，以及用於改善當地電網與能源設施的設備。他強調，這項安排來自美國與委內瑞拉之間最新達成的石油交易。

這項說法是在川普前一日宣布委內瑞拉將向美國移交 3,000 萬至 5,000 萬桶受制裁原油後提出。

根據規劃，這批原油將由美方以市場價格出售，相關銷售作業與收益管理皆由美國主導。(以美國西德州中質原油的當前價格計算，該批原油的價值可能超過 28 億美元。)

美國能源部長萊特 (Chris Wright) 週三表示，美國將無限期掌控委內瑞拉的石油銷售。

他在邁阿密舉行的高盛年度能源會議上指出，美方將負責銷售目前積壓的原油庫存，未來也將持續銷售委內瑞拉後續產出的原油。

萊特表示，掌控石油銷售與資金流向，是推動委內瑞拉出現必要改變的重要槓桿。他並指出，石油銷售所得資金將存入由美國控制的帳戶，以確保資金使用符合相關安排與目標。