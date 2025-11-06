鉅亨網編譯段智恆 2025-11-06 19:22

根據《彭博》周四 (6 日) 報導，美國股市自 4 月低點以來強勢反彈，累計飆升約 36%，一路無視多項警訊。然而，投資傳奇「股神」巴菲特偏好的估值指標正再度敲響警鐘。

美股估值亮紅燈？巴菲特指標與巴克萊警告投資人謹慎(圖：REUTERS/TPG)

巴菲特指標創高 警示估值偏高

被稱為「巴菲特指標」的股市總市值對美國國內生產毛額 (GDP) 比率近期突破新冠疫情期間創下的高點，而該高點曾領先 2022 年熊市來臨。最新數據顯示，美股總市值約 72 兆美元，已超過美國 GDP 的兩倍，即便經濟成長創近兩年最快。

巴克萊衍生性商品策略師表示，此比值顯示股市估值過高，且市場情緒帶有泡沫色彩。雖然該指標並非完美工具，但「仍值得投資人警惕過度樂觀的風險」。

巴菲特過去警告，當估值比率升至當前水準，投資人形同「在玩火」。他亦強調不應單憑單一指標判斷市場高低點，背景及結構改變都會影響其解讀。

事實上，該指標過往亦曾出現誤判：今年 5 月曾暗示股市偏低估，隨後美股出現強勁反彈；2019 年指標閃警告後，標普 500 仍續漲創高。

巴克萊「狂熱指標」同步發出風險訊號

巴克萊 (BCS-US) 今年另推出一項衡量市場狂熱情緒的選擇權指標，用來觀察投資人情緒是否失控。該指標近期顯示，美股具有高狂熱情緒的股票占比達約 11%，遠高於 7.1% 的長期均值，並接近網路泡沫與 2021 年迷因股風潮時期的水準。

市場過熱疑慮已醞釀數月。標普 500 本益比攀至過往大跌前才出現的高度，空頭陣營也擔憂就業市場降溫與低收入消費者承壓將拖累景氣。然而，強健財報與人工智慧 (AI) 投資帶動經濟動能，使多頭氣焰仍盛。

企業獲利快速膨脹亦讓部分投資人淡化上述警訊。彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 統計顯示，已公布財報的標普 500 企業中，逾七成的獲利較去年同期跳增近 13%，銷售成長刷新三年高點。德意志銀行報告稱，中位數企業年比獲利表現接近 15 年高峰，獲利成長也已擴散至更多產業，而非僅集中於大型科技股。