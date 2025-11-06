鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-06 22:44

‌



美股主要指數周四 (6 日) 開盤表現震盪，投資人消化企業財報與參差不齊的經濟數據，同時仍留意美國關稅政策走向及科技股高估值風險。美國就業降溫跡象推升市場對聯準會(Fed)12 月降息預期，美國公債上漲、美元走弱，但股市走勢偏弱。

〈美股早盤〉關稅風險與AI高估值施壓！主要指數走低 市場觀望情緒升溫(圖：REUTERS/TPG)

人工智慧 (AI) 概念股持續吸引資金，估值飆升也讓市場情緒更加謹慎，華府最高法院針對川普政府關稅合法性的審理則成為政策面重要觀察焦點。

‌



截稿前，道瓊工業指數跌逾 90 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌逾 90 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌 0.01%。

在市場對美國聯準會 (Fed) 明年降息押注升溫下，美股情緒略為回暖，美國公債收益率走低，支撐投資人信心。標普 500 與那斯達克 100 期貨周四盤前各上漲 0.2%。

受惠於降息預期推動的資金回流，科技龍頭表現分化，「美股七雄」(Magnificent Seven)部分個股走勢漲跌互見。特斯拉 (TSLA-US) 盤前上揚 0.4%，市場正聚焦該公司是否通過執行長馬斯克高達 1 兆美元潛在薪酬方案的投票結果。

在債市方面，美國企業 10 月宣布裁員人數為 20 多年來同期最高，使經濟前景疑慮升溫，投資人加碼押注 Fed 將在未來數月啟動降息，帶動美國 10 年期公債殖利率回落 3 個基點至 4.13%，美元則走軟，正邁向近三周來最大跌幅。

分析指出，本周市場波動主要圍繞人工智慧 (AI) 概念股調整。這些股票此前為美股年內上漲的主要動能，但近日漲勢暫歇後又吸引逢低買盤進場。此外，企業財報普遍亮眼，標普 500 成分股已公布業績中有 81% 優於預期，有助支撐美股評價面。

法商 Carmignac 基金經理人 Obe Ejikeme 受訪時表示，科技股投資需著眼長線，AI 仍是未來數年市場最強趨勢。「保持理性非常重要，你得著眼長期。」他指出，未來五到十年 AI 潛力無庸置疑，但投資布局仍應適當分散。

另一方面，英國央行 (BOE) 維持利率在 4% 的決策結果也受到金融市場關注。英國央行本周以 5 比 4 驚險票數按兵不動，但釋出 12 月降息的政策伏筆，促使英國公債全面反彈，2 年期殖利率回落至 3.76%。

目前，美國政府關門危機已創史上最長，使官方經濟數據發布受阻，市場對政策走向掌握有限。在缺乏重要數據參考情況下，本周多位 Fed 官員將針對利率與經濟前景發表談話，投資人正密切關注相關論述，尋求政策路徑的進一步線索。

根據市場定價，在企業裁員增加後，投資人押注 12 月降息 1 碼 (25 個基點) 機率回升至約六成。ING 的 Padhraic Garvey 與 Michiel Tukker 在報告中指出，殖利率仍面臨一定上行壓力，原因包括政府停擺造成的資訊模糊性、通膨疑慮及風險資產買氣回升等因素交織影響。

《彭博》策略師分析指出，美國裁員數據提供了美元進一步回落的理由，因市場預期 Fed 寬鬆時程可能提前。由於政府關門延長，Challenger 裁員數據等替代性指標的重要性正在提升，成為投資人觀察就業趨勢的關鍵資訊。

截至台北時間周四（6 日）22 時許：

焦點個股：

Uber Technologies(UBER-US) 早盤股價下跌 1.10%，至每股 91.73 美元

據悉，美國共享乘車巨頭 Uber Technologies 正與土耳其即時外送平台 Getir 洽談潛在交易，目標擴大其在土耳其配送市場中的布局。消息指出，雙方正與 Getir 主要投資方——阿拉伯聯合大公國政府投資機構穆巴達拉投資公司 (Mubadala Investment Company) 進行初步對話，交易內容可能涵蓋 Getir 的核心外送業務。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.98%，至每股 197.12 美元

英國《金融時報》(FT)日前引述輝達執行長黃仁勳於「FT 未來 AI 高峰會」場邊訪談表示，中國將在人工智慧 (AI) 競賽中勝出，引發廣泛關注。黃仁勳隨後透過官方 X 帳號發布聲明，語氣明顯轉為較溫和，強調美國仍須「加速向前」，以保持在 AI 領域的全球領先地位。

邁威爾 (MRVL-US) 早盤股價上漲 4.70%，至每股 97.24 美元

邁威爾科技 (Marvell Technology) 盤前一度漲近 12%。消息面上，知情人士稱，軟銀曾在數月前向邁威爾科技提出了收購意向，旨在將其與旗下晶片設計公司安謀 (ARM-US) 合併，但雙方最終未能就條款達成協議。目前雙方並未進行積極的談判。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 Challenger, Gray & Christmas 裁員人數報 15.3 萬，前值 5.4 萬

華爾街分析：