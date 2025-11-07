鉅亨網編譯段智恆 2025-11-07 00:00

英國央行 (英格蘭銀行 / BOE) 總裁貝里 (Andrew Bailey) 周四 (6 日) 警告，人工智慧 (AI) 題材雖具備強大潛力，但金融市場若過度定價其未來報酬，仍可能引發資產泡沫。此番言論出現在該行宣布維持基準利率於 4% 之後。

科技股炒過頭？英國央行總裁警告：AI題材恐引發資產泡沫(圖：REUTERS/TPG)

貝里表示，AI 有望成為推動生產力提升的下一股重要力量，這一點他抱持正面態度，但強調市場對 AI 未來報酬的不確定性仍然高。他指出：「AI 可能會成為生產力成長的下一場重大變革，我個人認為這種機率較高。然而，距離真正看到改變發生，我們還有一段路要走。」

他補充說，市場目前正在試圖為 AI 帶來的未來報酬流定價，而由於未來收益具有高度不確定性，因此「生產力提升」與「資產泡沫風險」可以同時存在，兩者並不矛盾。

英國央行在最新貨幣政策報告中指出，以歷史水準衡量，目前股市估值偏高，尤其是專注於 AI 領域的科技企業。若市場對 AI 影響的預期開始轉為保守，股價恐面臨修正壓力。

央行警告，若 AI 題材泡沫破裂，可能導致金融環境收緊，進而拖累全球需求、推低通膨壓力，也會對英國經濟造成溢出影響。

英國央行副總裁拉姆斯登 (Dave Ramsden) 指出：「如果泡沫出現消退甚至破裂，將代表金融條件收緊，削弱全球需求，且可能反向衝擊英國。」