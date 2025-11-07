鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-07 04:00

市場調研機構 Counterpoint 周四（6 日）發布 2025 年第三季中國智慧手機銷量數據，智慧手機市場整體銷量較一年前下降 2.7%。Counterpoint 認為，受暑假和開學季影響，消費者需求依然低迷。

中國智慧手機市場Q3銷量下降2.7%，消費者需求依然低迷。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》報導，在各大主流手機廠商中，vivo 以 18.5% 的市佔率位居榜首，但銷量較去年同期下滑 5.9%；榮耀是銷量降幅最大的品牌，市佔率降至 14.4%，排在第五名。

儘管市場整體呈現下行趨勢，vivo 憑藉在不同價格區間的較好表現，成功保持領先地位。其中 S30、X200s 等機型在中高階市場吸引大量消費者。vivo 新推出的 Y500、Y300 等入門級產品，以高性價比優勢，進一步鞏固市場地位。

華為在本季繼續發力，儘管高階機型 Mate 70 和 Pura 80 系列銷量略低於前代，但 Nova 14 系列依靠性能與親民價格，保持良好銷售態勢，助華為穩定市佔率。

不過，隨著新機型搭載的鴻蒙作業系統 NEXT 尚在完善階段，應用數量和適配性仍待提升，這在一定程度上影響了消費者的購買決定。第三季華為得市佔率與去年同期持平，為 16.4%，銷量下滑 2.6%。

在國際品牌方面，蘋果 (AAPL-US) 的市佔率為 13.6%，略有增長，銷量下滑 2%。儘管舊款 iPhone 銷量有所放緩，但 iPhone 17 系列的出色表現，使得蘋果在高階市場依然保持著強大競爭力。