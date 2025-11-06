Google自研晶片Ironwood全面上市 挑戰輝達GPU壟斷格局

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-06 23:23

據《CNBC》周四 (6 日) 報導，Google(GOOGL-US) 宣布，第 7 代自研 TPU 晶片 Ironwood 未來數周將全面上市，試圖透過客製化晶片從 AI 企業手中搶下生意。

Google推出第7代TPU晶片Ironwood，稱性能較前代提升逾4倍。(圖:Shutterstock)

這款 4 月首度發表的晶片，能處理從大型模型訓練到即時聊天機器人與 AI 代理的各種任務。單一機櫃可連接多達 9,216 顆晶片，Google 強調， Ironwood 能消除「最高要求模型的資料瓶頸」。

搶攻 AI 基礎建設

Google 正與微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Meta(META-US) 激烈競逐 AI 基礎建設市場。目前多數大型語言模型與 AI 工作負載仰賴輝達 (NVDA-US) 的圖形處理單元 (GPU)，但 Google 的 TPU 屬於客製化晶片，可在價格、性能與效率上提供優勢。

Google 已研發 TPU10 年，最新的 Ironwood 性能較前代提升逾 4 倍，已吸引主要客戶排隊採用。其中 AI 新創 Anthropic 計畫使用多達 100 萬顆新 TPU 來運行其 Claude 模型。

除新晶片外，Google 還推出一系列升級措施，要讓雲端服務更便宜、更快、更靈活，與規模更大的 AWS 與微軟 Azure 競爭。

雲端營收大增

Google 上周財報顯示，第三季雲端營收達 151.5 億美元，年增 34%。相較之下，Azure 營收跳增 40%，AWS 成長 20%。Google 表示，2025 年前 9 個月簽訂的 10 億美元以上雲端合約，已超過過去兩年總和。

為因應需求激增，Google 將今年資本支出預測上限從 850 億美元提高至 930 億美元。