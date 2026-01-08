鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-08 06:11

據《MarketWatch》報導，英特爾 (Intel)(INTC-US) 股票周三 (7 日) 大漲 6.5%，成為美股標普 500 指數當日漲幅最大成分股。此前該公司在電子展 CES 上發表首款採用 18A 製程的全新處理器 Intel Core Ultra Series 3。

英特爾的股票向來稱不上是人工智慧 (AI) 題材代表，但周三股價表現顯示，這種情況或許正在改變。

過去看來，英特爾的產品線似乎並未對準 AI 最熱領域。該公司主要生產個人電腦 (PC) 與伺服器使用的中央處理器 (CPU)，而 AI 投資的焦點，則集中在輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 與超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 的繪圖處理器 (GPU)，以及博通 (Broadcom)(AVGO-US)、邁威爾科技 (Marvell Technology)(MRVL-US) 共同設計的客製化晶片。英特爾試圖切入 AI 加速器市場的努力，為取得太大進展。

但部分投資人認為，隨著 AI 系統愈來愈強大、需求持續攀升，CPU 可能開始成為炙手可熱的關鍵元件。華爾街近來也開始擔憂記憶體元件供應吃緊，推升了記憶體價格與相關股票表現。瑞穗 (Mizuho) 分析師 Jordan Klein 表示，市場上已有傳言指出，伺服器 CPU 價格可能即將大幅調漲。

在 Substack 發布投資研究的 AI 公司 FundaAI 周三也發布一份關於 CPU 市場的報告。FundaAI 在 X 上表示，「目前市場注意力集中在通用 GPU 與 AI ASIC 供應短缺，但 CPU 領域同樣正醞釀一場同樣嚴重的危機。」

不過，Klein 認為這些說法多半只是「雜音」。他前一天與英特爾投資人關係團隊會面後指出，供應吃緊的討論焦點在於下一代 PC 晶片，而非伺服器產品。「他們甚至完全沒有提到伺服器產品會大幅漲價，或有任何類似情況。」

英特爾客戶運算事業群資深副總裁 Jim Johnson 周三接受彭博電視訪問時，也談到記憶體供應吃緊的問題。「我們的客戶正在苦惱如何因應，目前還沒做出決定。但他們要求我們維持穩定的生產計畫，因為他們認為 2026 年有機會藉由 Series 3(英特爾某款處理器) 增加市占率。」

英特爾國際事務副總裁 John Pitzer 上個月在巴克萊 (Barclays) 一場會議中表示，公司高層仍在努力釐清伺服器 CPU 業務強勁成長的真正原因。有分析師指出，這與先前「GPU 熱潮將壓縮 CPU 預算」的看法有所出入。

Pitzer 指出，一個可能的原因在於，受限於電力使用的客戶發現，改善能耗預算最簡單的方法之一，就是用全新晶片取代既有系統中使用了五年的舊晶片，因為新晶片的能源效率可高出約 80%。

輝達也自行生產 CPU，目前名為 Grace，並作為其 Grace Blackwell 系統的一部分銷售。該公司本周在 CES 上也大力宣傳即將推出的 Vera CPU。輝達執行長黃仁勳似乎也暗諷英特爾的產品，他告訴分析師，你不會把「你最愛的 x86」——指 AMD 與英特爾使用的 CPU 架構——放進新機櫃中，因為「不是速度不夠快，就是太耗電」。

D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 表示，英特爾股價上漲，可能反映投資人試圖擴大布局，不再只聚焦輝達等主流 AI 概念股，而是轉向英特爾與記憶體股等「邊緣型」標的，押注大型資料中心建設也將帶動這些公司成長。

同時，英特爾本周在 CES 發表 Core Ultra Series 3 處理器，這是首款採用其全新 18A 製程設計的產品。英特爾表示，18A 是「目前在美國研發並量產的最先進半導體製程」。公司指出，Series 3 平台將被應用於全球超過 200 款 AI PC 設計。

儘管該消息已在兩天前公布，尚不清楚是否直接推動周三的股價熱潮，Gabelli Funds 研究分析師 Ryuta Makino 指出，高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 近期傳出正評估與三星 (Samsung) 晶圓代工合作，這代表高通未來也可能考慮將部分代工訂單交給英特爾。在他看來，晶圓代工業務將是英特爾今年股價最重要的催化劑。

Makino 表示，「如果英特爾能在 2026 下半年或 2027 上半年宣布 18A 或 14A 製程拿下重大客戶，那將會是今年英特爾股價最大利多。」