諾和諾德四度降財測 凸顯減肥藥市場激烈競爭與降價壓力

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-11-05 23:37

曾經貴為歐洲最有價值公司的丹麥製藥巨頭諾和諾德 (NVO-US)，周三 (6 日) 發布了令人失望的第三季財報，並在今年內第四度下修全年業績展望。這讓其市值縮水，更突顯出其旗艦產品 Wegovy 和 Ozempic 面對美國禮來 (LLY-US) 的強勢競爭，以及藥品降價的雙重壓力下，已不若以往「神氣」。

諾和諾德財測連四降，凸顯旗下減肥藥面臨的激烈競爭與降價壓力。(圖:Reuters/TPG)

諾和諾德第三季淨利潤為 200 億丹麥克朗（約 31 億美元），大致符合分析師預期。然而，主力的減肥藥 Wegovy 季度銷售額雖年增 18%，但略遜於華爾街預估，顯示營收成長力道已開始放緩。

預期營收、獲利成長幅度大縮水

由於處方趨勢變化、市場競爭加劇以及美國藥價政策的壓力，公司被迫再次大幅調降全年財測。以固定匯率計算，全年營收成長預期已下修至 8% 到 11% 區間，相較於年初設定的最高 24% 預期，成長幅度大幅縮減。同樣地，營業利潤成長預期也降至 4% 到 7%，與年初最高 27% 的樂觀預期相比，有巨大的落差。

因市場對其競爭力的擔憂，該股今年以來市值已縮水近一半。彭博產業研究分析師直言，諾和諾德的業績與其主要競爭對手禮來的強勁表現「形成了鮮明對比」。

新任 CEO 試圖力挽狂瀾

諾和諾德是 GLP-1 減肥藥市場的先驅，但其領先地位正受到禮來強勢產品線的威脅。禮來公司近期發布的財報表現強勁，並在海外市場迅速擴張，使得諾和諾德的壓力倍增。

新上任的執行長 Mike Doustdar 在電話會議上坦承，上個季度美國的競爭對手「可能更好地服務了患者」，但他強調這場市場競爭是「一場馬拉松，而不是短跑」，並對公司能保持市場領導地位深具信心。

為應對內外交煎的處境，Mike Doustdar 已採取了一系列激進措施。首先，公司宣布將大刀闊斧地裁員 11% 以精簡組織、控制營運成本。其次，在美國藥價政策方面，諾和諾德已與美國政府達成協議，將於 2027 年降低 Ozempic 和 Wegovy 等藥品對部分聯邦醫療保險 (Medicare) 患者的價格。

儘管如此，分析師指出，最終談定的每月約 250 美元淨價，也優於市場預期，有效緩衝了降價對銷售增長的衝擊。此外，公司也將部分成長希望寄託在 Wegovy 的口服片劑版本上，以提供更便捷的治療選擇。

斥資百億美元 與輝瑞爭奪新創公司

周二，諾和諾德將競標價拉高至 100 億美元，Metsera 董事會也裁定其提議「更優越」。但輝瑞已發起訴訟指控諾和諾德的競標行為違反反壟斷。