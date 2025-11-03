鉅亨網編譯段智恆 2025-11-03 22:17

根據《CNBC》周一 (3 日) 報導，人工智慧（AI）領導者 OpenAI 擴大雲端布局，首次與市占龍頭亞馬遜 (ANZB-US) 雲端服務 (AWS) 達成合作，簽下價值 380 億美元的運算能力採購協議，顯示 OpenAI 已不再完全依賴擁有投資關係的微軟(MSFT-US)。消息帶動亞馬遜周一盤前上漲約 5%。

不靠微軟了？OpenAI攜手AWS簽380億美元算力大單 釋獨立訊號(圖：REUTERS/TPG)

380 億美元 7 年大單 核心算力由輝達 GPU 支撐

依據協議，OpenAI 將立即在 AWS 基礎設施上部署大量 AI 運算工作，使用數十萬枚輝達 (NVDA-US) 繪圖處理器(GPU)，並計畫未來持續擴容。AWS 機器學習與運算服務副總裁 Dave Brown 指出，這份合約使用的皆為 AWS 獨立配置的算力資源，「部分資源現階段已供 OpenAI 運行」。

首階段將使用現有 AWS 資料中心，亞馬遜之後將依 OpenAI 需求擴建新設施，提供未來大型模型訓練與推論需求。OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 表示：「推進前沿 AI 需要巨大、可靠的算力。我們與 AWS 的合作將強化下一階段的運算生態系。」

OpenAI 模型目前已能透過 AWS 的 Bedrock 平台提供企業使用，此次合作則進一步建立直接採購關係，OpenAI 需就算力支付費用。

從獨厚微軟到多方合作 OpenAI 釋出上市前獨立訊號

2019 年起微軟成為 OpenAI 獨家雲端供應商，累計投資 130 億美元，並享有算力優先使用權。不過今年 1 月，OpenAI 調整合約，使微軟不再具獨占地位。上周，微軟對 OpenAI 的優先商業地位正式到期，為 OpenAI 啟動多雲策略鋪路。

即使如此，OpenAI 仍強調會持續向微軟 Azure 採購額外 250 億美元雲端服務，顯示雙方合作關係仍緊密。

分析認為，此舉除了分散單一供應商風險，也有助 OpenAI 在為未來首次公開發行 (IPO) 預作準備時展現治理獨立性與更成熟的採購能力。阿特曼日前直播表示，因應龐大資本需求，「首次公開發行是最可能的路徑」。OpenAI 財務長 Sarah Friar 也曾表示，近期組織調整是邁向上市的必要步驟。

AWS 與 Anthropic 關係密切 攻防雲端 AI 主導權

AWS 為全球最大雲端基礎架構供應商，藉此合作確立與全球最受矚目的 AI 開發者連結，意義重大。AWS 執行長 Matt Garman 表示：「此交易展現 AWS 具備立即提供最佳化算力的能力，也證明 AWS 能支撐 OpenAI 的龐大 AI 工作運算量。」

值得注意的是，亞馬遜持續加碼支持 OpenAI 競爭對手 Anthropic，包括數十億美元投資，以及在美國印第安納州打造專供 Anthropic 使用、造價達 110 億美元的新資料中心。

此次與 OpenAI 合作雖以輝達 GPU 為主，但 AWS 自家 Trainium 推論與訓練晶片未來可能加入供應組合。Brown 指出，Trainium 在「成本與效能比」具優勢，但目前尚不能透露是否與 OpenAI 進行布署。

該基礎架構將同時支援推論 (如 ChatGPT 即時回答) 與下一代大型模型訓練，合約允許 OpenAI 未來七年視需求擴張，不過 2026 年後的採購規模仍有待確定。

目前已有派樂騰 (PTON-US)、湯森路透(Thomson Reuters)(TRI-US)、Comscore(SCOR-US) 等企業透過 AWS 使用 OpenAI 模型，用於編碼、數學運算、科學分析與自動化代理等工作。