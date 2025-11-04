川普特赦幣安創辦人卻稱不認識他 第一家族涉加密事業惹議

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-11-04 02:34

綜合外媒周一 (3 日) 報導，美國總統川普聲稱，對自己上個月特赦的加幣貨幣富翁幣安 (Binance) 創辦人趙長鵬一無所知。趙長鵬因洗錢罪入獄四個月，而幣安與川普家族關聯企業有商業合作，引發利益輸送質疑。

川普特赦幣安創辦人趙長鵬，但聲稱對這位億萬富翁一無所知。

在周日播出的 CBS《60 分鐘》節目專訪中，主持人 Norah O"Donnell 問川普，為何特赦一個被政府檢察官認為「對美國國安造成重大危害」的人時，川普回答：「好吧，你準備好了嗎？我不知道他是誰。」

川普補充，他不記得見過趙長鵬，對他「毫無概念」，只是有人告訴他這位商人是前總統拜登政府「獵巫行動」的受害者，和自己一樣都受到司法迫害。

趙長鵬認罪入獄四個月

趙長鵬又稱「CZ」，2023 年對協助洗錢指控認罪，服刑四個月後獲釋，並同意辭去他共同創辦的加密交易所幣安執行長職務。

他的公司與川普相關企業合作推出新數位貨幣項目，包括總部設在川普大樓的 Dominari Holdings，而川普兒子在該公司擔任顧問委員。

幣安是全球最大加密貨幣交易所。2023 年該公司同意支付 43 億美元，和解一項多年調查。調查指控平台用戶進行數千筆支持恐怖主義和兒童虐待等非法活動的交易。

川普家族深度參與加密事業

川普在專訪中談到對加密貨幣的支持，強調美國必須在該產業居領導地位，否則中國等競爭對手將搶得先機。他承認：「我兒子們比我更深入參與加密貨幣，我對此了解很少，除了知道這是個龐大產業。」

值得注意的是，川普家族與加密產業存在密切商業關係。5 月宣布，World Liberty Financial 推出的穩定幣將被阿布達比公司用於對幣安的 20 億美元投資，而該平台 75% 代幣銷售收入將流向川普家族相關企業。

類似模式也出現在其他案件中。川普政府停止對加密企業家 Justin Sun 的詐欺案調查，時間點正值他投資川普家族的 World Liberty Financial 之後。

這些時間點的巧合引發外界質疑，川普的特赦和政策決定是否與其家族的商業利益存在關聯。

白宮：糾正拜登政府過度起訴

川普的特赦讓趙長鵬重新獲得經營金融企業的資格，不過他在美國監管機構的地位以及在幣安的角色是否因此改變，目前仍不明朗。