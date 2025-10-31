鉅亨網編譯段智恆 2025-10-31 01:00

根據《彭博》報導，美國總統川普周四 (30 日) 在南韓與中國國家主席習近平會晤後，宣布達成為期一年的貿易「停火協議」，形容會談「非常棒」。川普強調，協議將為美國帶來繁榮與安全。不過，分析認為，此次成果更多是雙方互釋善意、爭取時間的暫時性緩和，難以撫平深層矛盾，美中競爭恐將持續拉鋸多年。

休兵難解對立！專家：美中競爭走向「戰略脫鉤」深水區

互相讓步換喘息空間 停火是延遲對抗、非解決問題

此次停火包含美國下調與非法芬太尼相關商品的關稅，並延長目前約 47% 的對等關稅暫停措施，使中國製造依舊維持全球競爭力。美國也同意擱置擴大對列入黑名單企業的出口限制，避免中國加強稀土管控進一步升溫局勢。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS) 中國經濟專家甘思德 (Scott Kennedy) 指出，這反映北京藉由掌握供應鏈關鍵資源「迫使美方退後一步」。

川普則取得多項短期政治與經濟回報，包括中國恢復採購美國大豆、維持稀土出口穩定，以及推動 TikTok 美國業務出售避免遭禁。他在社群平台表示，這些成果將「為數百萬美國人帶來繁榮與安全」。

然而，在關鍵的貿易失衡、產業補貼與市場准入等結構議題上，雙方並未取得任何實質突破。市場普遍認為，停火內容多為技術性管理調整，難以代表關係全面回溫。

新加坡盛寶銀行 (Saxo Markets) 首席投資策略師 Charu Chanana 直言：「表面和緩，但市場真正想看到的是具體聯合聲明，而非單純的友善氣氛。」

不是脫鉤、而是「戰略脫鉤」 各自加速強化自主科技鏈

川普前任首席貿易談判官萊特海澤 (Robert Lighthizer) 分析，美中不會完全脫鉤，而是走向更深度的「戰略脫鉤」：非國安領域維持往來，但在科技、防務與關鍵供應鏈分道揚鑣。他也直言，此次協議效期恐有限，「數個月或一年後，美中會再回到談判桌」。

川普並透露，他計劃明年 4 月訪中，習近平也將擇期回訪美國，顯示停火仍需持續維繫。他強調，協議將「每年重新談判」，意味一切具高度可變性。

在此同時，美國積極深化與日韓合作，爭取在造船與稀土等戰略領域取得技術與投資優勢。中國亦透過新五年計畫加速半導體與高科技自主化，建構不依賴美國的產業鏈。資產管理公司 Eurizon SLJ 執行長 Stephen Jen 指出：「兩國正快速建立各自獨立的經濟生態系。」

川普任內部分成果可望帶來短期政治效益：農業州選民因大豆銷售回升而受惠，TikTok 議題也有助爭取年輕族群支持。然而，這些利多難以回應長期的不信任與制度競爭。

稀土牌奏效？科技攻防持續拉鋸 難脫「雙輸」風險

中國掌握全球稀土供應，是本次談判的重要籌碼。分析指出，美國擱置擴大限制，等同降低影響範圍，避免波及多達 2 萬家中國企業。智庫專家表示，此舉讓北京取得短期優勢，也彰顯中國在供應鏈上的戰略自信。

中國對外經貿大學教授、曾任中國商務部顧問 Tu Xinquan 指出：「至少現在，中國抓住了美國的弱點。」但他也表示，稀土作為談判籌碼能否長期奏效仍待觀察。