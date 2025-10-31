習近平見川普 新華社：對話比對抗好

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-31 04:00

《新華社》發文，稱中國國家主席習近平周四（30 日）在韓國釜山同美國總統川普舉行會晤，在中美關係保持總體穩定之際，兩國元首此次會晤達成的共識，不僅為中美關係穩定發展作出新指引、注入新動力，也為當前動盪不安的世界注入確定性、提供正能量。

中國國家主席習近平周四在韓國釜山同美國總統川普舉行會晤。（圖：新華社）

《新華社》表示，元首外交對中美關係發揮不可替代的引領作用。此次會晤，習近平指出，面對風浪和挑戰，兩國元首作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。

《新華社》說，兩國元首同意保持經常性交往。習近平和川普長期交往、彼此尊重，已成為中美關係最寶貴的戰略資產。

《新華社》稱，今年以來，習近平同川普三次通話，為改善發展中美關係確定了基調、指明了方向。這充分表明，中美這兩艘巨輪要共同前行，不偏航、不失速，就必須堅持兩國元首的戰略引領不動搖，堅持落實兩國元首重要共識不打折扣。

《新華社》強調，中美兩國做夥伴、做朋友，這是歷史啟示，也是現實需要。中美關係牽動世界走向，一個健康、穩定、可持續的雙邊關係，符合兩國長遠利益，也是國際社會共同期待。對話比對抗好。

《新華社》表示，作為兩個國情不同的大國，中美之間難免會有一些分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。中美經貿關系近期經歷曲折，也給雙方帶來一些啟示。