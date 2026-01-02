鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-02 16:10

新加坡政府周五 (2 日) 公布的初步數據顯示，2025 年第四季 GDP 強勁增長，年增 5.7%，從而推高全年 GDP 成長至至 4.8%，創下自 2021 年以來最強勁的年度成長。其成長動能主要得益於製造業的強勁成長，以及全球對人工智慧相關產品的蓬勃需求。

AI相關半導體需求激增 新加坡2025年經濟成長衝上4.8%(圖:shutterstock)

貿工部表示，2025 年全年經濟成長率為 4.8%，遠高於該部在 11 月預測的「4.0% 左右」，以及先前預估的 1.5% 至 2.5% 區間。與前一年（2024 年）4.4% 的成長率相比，2025 年的表現更為亮眼。

貿工部在新聞稿中指出，第四季的增長主要受到生物醫藥製造業和電子業產出擴張的推動。持續強勁的需求，特別是針對 AI 相關半導體、伺服器和伺服器相關產品的需求，是推動科技業持續擴張的關鍵因素。

華僑銀行經濟學家 Selena Ling 稱，2025 年是新加坡「令人驚嘆的一年」，並指出，這個出色的結果是對早先預估增長放緩的預測所做的大幅上修。

Ling 表示，這反映了全球經濟和出口需求的韌性，以及主要行業廣泛的收益。根據貿工部的初估，經季節性調整後，第四季 GDP 較前一季度增長 1.9%。

儘管年度表現超乎預期，新加坡總理黃循財在本周的新年致辭中提醒，維持此一增速在今年（2026 年）將面臨挑戰，因為該國將面臨更多的成長障礙，且通貨膨脹壓力可能增強。

黃循財將 2025 年的強勁增長，歸因於美國關稅徵收時間晚於預期、徵收水準也低於預期，以及 AI 相關半導體和電子產品需求激增。