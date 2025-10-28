鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-28 19:25

‌



根據《路透》周二 (28 日) 報導，美國總統川普與日本首相高市早苗在東京會晤，雙方簽署關鍵礦物與稀土合作協議，並就新世代核能技術展開合作。外界視為川普預定與中國國家主席習近平會面前，美日先行強化戰略與供應鏈結盟的布局。高市早苗同時承諾加速國防投資，並向川普表達支持。

川習會前先出招！川普與高市早苗強化結盟 稀土、核能全到位(圖：REUTERS/TPG)

外交互動升溫 國防合作再強化

‌



川普在赤坂迎賓館會晤高市早苗時，讚揚她成為日本首位女性首相，並表示：「妳將會是最傑出的首相之一。」高市早苗則多次提及已故前首相安倍晉三對川普的高度重視，並致贈安倍生前的球桿、名人高爾夫球包與金箔高爾夫球等禮物，展現延續日美友好關係的象徵。

雙方會談期間，高市早苗承諾將加速提升國防支出至國內生產毛額 (GDP) 的 2%，以回應區域安全挑戰。川普也稱讚日本持續增加美國防衛裝備採購。川普透露，日本將啟動向美國採購 F-35 戰機所需飛彈的交付作業。

兩國並宣布，日本企業有意在美國能源、人工智慧與關鍵礦物等領域投資最高達 4,000 億美元。這些投資案是日本政府先前承諾提供美國 5,500 億美元投資、貸款與擔保計畫的一部分。

高市早苗並向川普展示最新的日本企業在美投資地圖，涵蓋三菱重工、軟銀、日立、村田製作所及松下等企業。川普另表示，豐田汽車將在美國建設汽車工廠，投資規模達 100 億美元。

稀土與供應鏈合作 聚焦降低依賴風險

雙方簽署框架協議，旨在強化稀土與關鍵礦物供應鏈，以減少過度依賴單一來源。協議內容包括美日將利用經濟政策工具及共同投資，加速發展多元、公平且具流動性的關鍵礦物與稀土市場，並在未來六個月內為特定專案提供資金支持。美日亦將考慮互補式儲備安排，並與其他國家合作以提升供應鏈韌性。

雖然雙方未在公開場合直接點名中國，但背景脈絡清晰。中國目前掌控全球逾 9 成稀土加工能力，美國與緬甸則合計掌握約 12% 與 8% 的開採量，馬來西亞與越南在加工端分別占 4% 與 1%。北京近期擴大出口限制，引發全球對關鍵原料供應的關注。

川普預定於周四 (30 日) 在南韓與習近平會面，討論暫緩美方調高關稅與中國收緊稀土出口管制等議題。

能源與核能聯手 布局長期安全供應

在能源領域，美日表示有意深化新能源技術合作。日本提到，雙方有共同利益推動新世代 AP1000 核能機組與小型模組化反應爐 (SMR) 建設合作，並視核能為提升能源安全、維持電力成本與擴展出口技術的關鍵。白宮另指出，兩國也將探討聚變能合作的可能性。

日本希望藉此重返國際核電輸出市場。該國在 2011 年福島核災後一度全面關閉核能發電機組，目前全球核能技術出口主要由中國、法國、南韓與俄羅斯主導。

能源供應方面，雙方仍存在利益調整。美國在川普出訪前敦促日本停止進口俄羅斯能源，並制裁俄國兩大石油出口商。然而，日本仍依賴俄國「薩哈林 2 號」液化天然氣 (LNG) 專案供應，其量占日本天然氣需求約 9%，運送距離短且成本較低。