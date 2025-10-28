鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-28 20:00

‌



綜合外媒周二 (28 日) 報導，線上支付平台 PayPal 宣布與 OpenAI 達成合作，將讓 ChatGPT 使用者可直接透過 PayPal 錢包完成購物支付。該公司同時上修全年財測，並宣布自今年起發放季度股息，為成立 27 年來首見，帶動盤前股價勁揚逾 13% 至 14%。

〈財報〉PayPal利多齊發！首發股息、攜OpenAI推AI結帳、財測上調(圖：REUTERS/TPG)

‌



OpenAI 合作推動 AI 購物交易串接

PayPal 表示，雙方合作將使 ChatGPT 用戶能直接透過 PayPal 錢包，快速購買透過聊天機器人搜尋到的商品，實現「從聊天到結帳」(Chat-to-Checkout)的即時支付流程。OpenAI 旗下 ChatGPT 目前每周使用人數逾 8 億人，合作將有助擴大 PayPal 在 AI 導購與人工智慧 (AI) 支付市場的布局。

PayPal 執行長克里斯 (Alex Chriss) 指出，AI 購物正成為電商新趨勢，生成式 AI 可依照使用者偏好搜尋、比價、推薦與比對商品，未來將成為線上購物模式的重大變革。他表示，PayPal 將協助 OpenAI 在支付端建立安全、可信任的交易環境，確保使用者與商家雙方的身份與交易安全。

此外，PayPal 將把其全球商家網絡導入 OpenAI 生態系，讓數百萬家大型零售與中小型商家可在 ChatGPT 上銷售商品，並由 PayPal 提供支付處理服務。公司亦將擴大內部 AI 應用，預計向旗下逾 2.4 萬名員工導入 ChatGPT Enterprise，以加速產品開發與改善客戶服務。

上修全年財測 首度發放季度股息

PayPal 同步宣布，上調 2025 會計年度全年財測。該公司預估，全年經調整後每股盈餘 (EPS) 將落在 5.35 至 5.39 美元區間，高於先前預期的 5.15 至 5.30 美元，也優於市場預估的 5.24 美元。執行長克里斯表示，公司過去兩年已調整營運策略，聚焦提升獲利效率與增強執行動能，使公司體質較以往更為健全。

圖：PayPal 財報

董事會同時通過，將自本季起發放每股 0.14 美元的季度股息，約占調整後獲利的 10%。這是 PayPal 成立 27 年以來首次發放股息，顯示管理層對公司現金流與長期獲利能力具信心。

在第三季 (截至 9/30) 財報方面，PayPal 營收年增 7% 至 84.2 億美元，優於市場預估的 82.4 億美元。經調整後每股獲利達 1.34 美元，高於分析師預估的 1.20 美元，季度淨利報 12.5 億美元。期間，交易額 (TPV) 年增 8% 至 4,581 億美元，略高於市場預期的 4,503 億美元。

圖：PayPal 財報

AI 電商策略延伸 與 Google 合作並稀釋 BNPL 壓力

在支付服務布局上，PayPal 近期動作頻繁。除與 OpenAI 合作外，9 月亦宣布與 Google(GOOGL-US)展開多年合作，將 PayPal 結帳服務整合至 Google 旗下多項產品，並共同推動 AI 代理 (Agentic Commerce) 交易標準。

為降低「先買後付」(BNPL) 業務對資產負擔的壓力，PayPal 已與私募信貸機構 Blue Owl Capital 達成協議，未來兩年將把約 70 億美元 BNPL 貸款出售給該機構。PayPal 仍負責放款核准與客戶服務，但無需持有該業務資產於資產負債表上，有助釋放資本、提升財務彈性。