鉅亨網編譯段智恆 2025-10-28 23:10

‌



震撼供應鏈！蘋果RF兩大供應商合併 220億美元巨獸來了(圖：REUTERS/TPG)

根據協議，Qorvo 股東將每持有一股獲得 32.50 美元現金及 0.960 股 Skyworks 股票，合併總對價約相當於每股 105.31 美元，較 Qorvo 周一收盤價溢價約 14.3%，整體估值約 97.6 億美元。消息公布後，兩家公司盤前股價雙雙大漲約 12%。

‌



思佳訊與 Qorvo 均為美國主要射頻晶片供應商，產品應用於智慧型手機、無線通訊、汽車、工業與消費性電子領域。合併後的 Skyworks 將成為美國最大射頻晶片供應商之一，並期望在疫情後手機需求復甦的環境下擴大市占。

擴大射頻版圖 抗衡手機市場變局

思佳訊執行長布瑞斯 (Phil Brace) 將出任合併後公司執行長，Qorvo 執行長 Bob Bruggeworth 則將加入董事會。依協議內容，交易完成後，思佳訊股東將持有新公司約 63% 股權，Qorvo 股東持有約 37%(完全稀釋基礎計算)。雙方並同意在此期間不得主動尋求其他收購提案。

思佳訊今年 8 月曾預測第四季營收與獲利將優於市場預期，受惠於類比晶片需求穩健。不過，市場長期仍關注蘋果持續推動晶片自研對供應鏈的影響。蘋果今年推出的 iPhone 16e 已首度採用自家設計的射頻晶片，未來若擴大導入，恐削弱思佳訊與 Qorvo 在蘋果供應鏈的營收比重。

消息人士透露，兩家公司過去數月已就可能合併方案展開磋商。《The Information》稍早亦報導兩家公司進行過相關討論。法人認為，此次整併可望提高營運效率與談判力，但也可能引來美國監管機構的反壟斷審查。

雙方預期交易將在 2027 年初完成，意味審查與整合時程將橫跨兩年以上。

股東行動派介入 Qorvo 整併進程曝光

外界關注，此次併購案與行動派股東壓力不無關聯。今年 4 月，Qorvo 為回應股東要求改善股價表現，任命產業資深人士 Richard Clemmer 與 Christopher Koopmans 為獨立董事。行動派基金 Starboard Value 近月來陸續增持 Qorvo 股份，目前持股約 8.9%，並要求公司提升營運效率與股東報酬。

Starboard Value 對併購案尚未公開表態，亦未回應置評請求。市場解讀，整併動作或有助改善 Qorvo 估值並加速與 Skyworks 合併後的策略協同。