《彭博》周一 (27 日) 報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳本周在美國華府舉行 GTC(GPU Technology Conference)大會，時機點正逢美國總統川普與中國國家主席習近平即將於南韓簽署貿易協議，引發外界關注這場科技盛會是否暗藏政策訊號。

政經雙戰場？輝達GTC大會選址華府 黃仁勳打響晶片外交前哨戰(圖：REUTERS/TPG)

AI 巨頭現身白宮附近 展開「科技外交」布局

輝達近年深陷美中貿易僵局，其最先進的人工智慧 (AI) 晶片因美國出口管制無法銷往中國，導致營收損失數十億美元。本周黃仁勳選擇在白宮附近的大型會展中心舉行 AI 開發者大會，象徵輝達進一步將科技與政策對話結合，爭取華府決策者的理解與支持。

黃仁勳將於美國時間周二 (28 日) 中午發表主題演講，這是他首度在華府發表 AI 演說。雖然過往他多聚焦於技術應用與產業創新，但私下他積極與美國官員接觸，呼籲調整出口政策。他日前接受《福斯新聞》(Fox News)專訪時表示，美中貿易限制讓輝達在全球 AI 市場「從 95% 的市占變成 0」，直言美方若想主導全球技術生態，政策必須更具彈性。

川習會倒數 稀土換關稅成焦點

美中雙方預定本周於南韓慶州舉行亞太經合會 (APEC) 峰會，川普與習近平將會晤並簽署初步協議。美國財政部長貝森特透露，協議內容包括中國暫緩擴大稀土出口管制，美方則放棄對中商品課徵 100% 關稅。不過，該協議並未涉及 AI 晶片出口限制，使輝達暫時仍無法恢復對中國的高階晶片銷售。

川普政府今年 8 月曾放寬部分限制，允許輝達出口次級版本 H20 晶片至中國，但北京當局仍勸阻本地企業採購這些產品。黃仁勳此時在華府亮相，被外界視為對貿易談判與 AI 政策的「雙重施壓行動」。

加碼遊說華府 輝達成 AI 政策新核心

自川普連任以來，輝達在華府的遊說支出大增，今年前九個月已達 350 萬美元，遠高於 2024 年的 64 萬美元。公司同時向川普就職典禮捐贈 100 萬美元，並積極參與政府「AI 行動計畫」(AI Action Plan)。

黃仁勳與川普近月互動頻繁，曾共同出席美英與中東的官方行程，宣布新晶片投資計畫。川普甚至在一場活動中笑稱「輝達正在接管世界」，黃仁勳則回讚川普推動美國製造業投資的努力。

他也獲得商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 與白宮 AI 政策總監塞克斯 (David Sacks) 支持。兩人與黃仁勳均主張，美國應放寬部分出口管制，讓本土 AI 技術能以「美國技術堆疊」(American tech stack)的形式主導全球市場。

儘管川普日前允許部分 H20 晶片恢復銷售，中方卻表態「不再感興趣」。輝達財務長克瑞斯 (Colette Kress) 曾指出，若地緣風險緩解，公司最高可在 3 個月內自中國市場實現 50 億美元銷售額。