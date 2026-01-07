通膨壓力緩 台灣12月CPI年增1.31% 去年全年1.66%創5年來低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-07 22:39

主計總處今 (7) 日公布去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率 1.31%，為連續 8 個月低於 2%，而去年 CPI 平均漲幅 1.66%，也創 5 年來低點，顯示國內通膨壓力持續走緩、趨於相對平穩。

去年12月CPI年增率1.31%，為連續8個月低於2%。(圖：主計總處提供)

主計總處說明，去年 12 月 CPI 年增率 1.31%，主要是因肉類、蛋類價格仍高，加上外食費持續上漲，房租、家庭管理費用、交通工具零件及維修費等費用調升，以及火車票、燃氣及電費調漲，惟蔬菜因去年受天候影響基數較高，而交通工具因新購汽機車貨物稅減徵而價跌，以及油料費、通訊費及通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅。

而去年平均 CPI 漲 1.66%，其中，商品類漲 1.15%，服務類漲 2.14%；若扣除蔬菜水果，漲 1.51%，而核心 CPI 漲 1.66%。

觀察去年 12 月 368 個查價項目群中，價格上漲較多的是金飾及珠寶漲 40.81%、番石榴 (芭樂) 漲 36.86%、雞蛋漲 13.37%、火車票漲 9.18%、豬肉漲 8.20%、桶裝瓦斯漲 7.41%、汽車保養及修理漲 6.50%、家庭用電漲 5.49%、住宅管理費漲 5.32%、中式早點 (如燒餅、飯糰) 漲 4.86%、中式麵食 (如炒麵、小籠包) 漲 4.00%、中式米食 (如便當、滷肉飯) 漲 3.45%、診所掛號費漲 2.96%、國中課業補習費漲 2.65%、胃腸藥漲 1.58% 等。

若以七大類來看，去年 12 月以雜項類漲 3.34% 最多，主因國際金價走高，金飾及珠寶等個人隨身用品上漲 14.63%，加上理容服務費調漲。

其次為居住類漲 1.86%，主因房租漲 1.99%，加上燃氣、家庭管理費用和電費各漲 4.89%、5.07%、5.49%。

教養娛樂類漲 1.69%，反映旅遊團費及旅館住宿費等娛樂服務價格上漲，且補習及學習費也漲 1.88%。

醫藥保健類漲 1.53%：主因部分醫療院所調升掛號費和病房自付費，醫療費用上漲 1.77%，以及醫療保健器材上漲 3.12%。

食物類漲 1.24%，其中，肉類因豬肉價格仍高，上漲 4.99%，蛋類、外食費、穀類及其製品 (如米、麵包) 也分別上漲 11.15%、3.27% 和 2.69%，惟蔬菜因去年受颱風 (康芮及天兔颱風) 影響，基數較高，價格下跌 18.20%，抵銷部分漲幅。

交通及通訊類跌 1.36%，反映油料費隨國際油價下跌 5.72%，交通工具因新購汽機車貨物稅減徵，跌 3.16%，惟火車票、交通工具零件及維修費分別上漲 9.18%、4.85%，抵銷部分跌幅。