鉅亨網編譯段智恆 2025-10-28 20:30

‌



金價摔到三周新低！美中關係轉暖 投資人不抱金了？(圖：REUTERS/TPG)

截至格林威治時間 11 時 40 分，現貨黃金下跌 1.4% 至每盎司 3,924.99 美元，盤中創下自 10 月 6 日以來最低水準。美國 12 月交割的黃金期貨下跌 2% 至每盎司 3,940.20 美元。

‌



ActivTrades 分析師 Ricardo Evangelista 表示，希望避免美中全面爆發貿易戰的預期，正推動股市等風險資產走強，相對不利黃金等避險資產的買盤。他說：「市場對美中緊張情勢降溫的期待，正帶動風險偏好回升，黃金需求因此受抑。」

美國總統川普昨日表示，他相信美國與中國將達成貿易協議，並在馬來西亞與四個東南亞國家宣布多項貿易及關鍵礦物合作協議。先前，美中高層經濟官員已於周日就貿易協議框架達成共識，交由川普與中國國家主席習近平於周四 (30 日) 會晤時作最終拍板。

在貿易前景改善的帶動下，亞洲股市周二持穩於近期高點，市場風險情緒依然偏強。

除了地緣貿易因素外，投資人目光正聚焦聯準會將於週三公布的利率決策，市場普遍預期 Fed 將降息，並關注主席鮑爾會後對未來政策方向的說明。由於黃金為無孳息資產，低利率環境有助提升其吸引力。

今年迄今，現貨黃金價格已上漲約 53%，並於 10 月 20 日觸及歷史新高每盎司 4,381.21 美元。不過，本周金價已回落約 3.2%。花旗 (C-US) 分析師昨日將黃金未來 0 至 3 個月預估價自每盎司 4,000 美元下調至 3,800 美元；Capital Economics 則將 2026 年底預估價下修至 3,500 美元。