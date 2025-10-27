鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-27 19:11

‌



在美國聯準會 (Fed) 本周即將召開為期兩天的貨幣政策會議之際，市場普遍預期決策官員將於美國時間周三 (29 日) 宣布再降息 1 碼(25 個基點)，推動美債殖利率小幅走高，同時促使部分債券投資人重新調整持倉，減碼長天期公債部位。

美債風向轉變！Fed降息還沒來 投資人已先撤長天期(圖：REUTERS/TPG)

根據芝商所 FedWatch 工具，約 97% 的交易員預期 Fed 將把基準利率區間下調至 3.75% 至 4.00%，這將是今年第二次降息。Fed 於 9 月結束為期 9 個月的按兵不動，首次降息以因應就業市場降溫的跡象。

‌



美股周一 (27 日) 盤前交易中，美國 10 年期公債殖利率上升 2 個基點至 4.02%，2 年期殖利率升至 3.50%，30 年期殖利率亦微升至 4.61%。殖利率與價格走勢呈反向關係，顯示市場對即將公布的利率決策保持觀望。

降息在即 長天期公債遭減碼

過去當 Fed 進入降息循環時，投資人往往會拉長存續期 (Duration)，布局 5 年至 30 年期的長天期公債，藉以鎖定較高的長期利率。但近期不少投資機構反而轉為減碼，甚至相對基準指數做空長天期部位。

富達投資 (FNF-US) 與施羅德 (Schroders) 等資產管理公司指出，雖然降息理論上有利債券價格，但目前殖利率已自高點回落，使評價吸引力下降。施羅德投資組合經理蘇德蘭 (Neil Sutherland) 表示：「這仍是債券的順風環境，但當前估值已不像三、四個月前那麼誘人。」

根據摩根大通 (JPM-US) 最新美債客戶調查，截至 10 月 20 日，投資人持有長天期部位的比例下降，短存續期配置則增加，整體「淨多頭」比重降至 8 月底以來最低。Insight Investment 北美固定收益主管墨菲 (Brendan Murphy) 指出，公司仍略為超配長天期，但比年初時減少，主要集中於 5 年期中段曲線部位。

投資公司 Laffer Tengler 固定收益主管安德森 (Byron Anderson) 則持相反立場，選擇偏短存續期防禦操作：「我不認為美國經濟正走向崩壞，雖然部分消費族群壓力大，但就業市場並未崩跌。」

市場觀望鮑爾談話與縮表路徑

本周決策會議後，投資人焦點除利率決策外，亦將聚焦 Fed 主席鮑爾對縮減資產負債表 (QT) 計畫的表態。鮑爾近期暗示縮表已接近尾聲，引發市場臆測 Fed 可能在此次會議宣布結束 QT，或至少公布退場時程。

結束 QT 將減少公債市場供給、推升價格並壓低殖利率，同時也可降低美國財政部的融資壓力。施羅德分析指出：「這是固定收益市場的另一項助力。」不過也有分析師認為，若 Fed 暗示降息節奏將放緩，長天期債券可能暫時面臨賣壓。

德意志銀行分析團隊在報告中指出，由於缺乏新的經濟數據且 Fed 內部意見分歧，鮑爾可能不會明確釋出後續政策路徑，而將更多著墨於「資產負債表政策與金融穩定」等議題。

美中領袖將會晤 為市場增添外部變數

另據消息，美國總統川普與中國國家主席習近平預定週四在南韓出席亞太經合會 (APEC) 期間會晤，外界預期雙方將就貿易摩擦與市場開放議題進行磋商。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 形容兩國對話「具建設性且深入」，有助於緩解市場不確定性。