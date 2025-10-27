1兆薪酬案阻力重重！特斯拉董事長急喊話：留不住馬斯克估值恐不保

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-27 21:38

‌



特斯拉董事長丹霍姆周一呼籲股東支持馬斯克的薪酬方案。(圖:Reuters/TPG)

丹霍姆在致股東的信中表示，隨著特斯拉從「只是另一家汽車公司」轉型，更專注於全自動駕駛 (Full Self Driving) 和人形機器人 Optimus，馬斯克對這家電動車製造商的未來至關重要。

‌



「沒有馬斯克，特斯拉可能失去重大價值，因為我們的公司可能不再因我們的目標而獲得相應估值。」丹霍姆寫道。

近日來，已有多個團體公開反對這項薪酬方案，包含股東投票代理諮詢機構 ISS 建議股東投反對票。

上周，一個由工會和企業監督組織組成的團體推出「奪回特斯拉」(Take Back Tesla) 網站，反對這項薪酬方案。他們指出，馬斯克擁抱右翼政治運動並放大陰謀論，已經損害了品牌形象。

特斯拉年度股東會將於 11 月 6 日舉行，馬斯克薪酬方案和其他提案的股東投票將於 11 月 5 日美東時間晚上 11 點 59 分截止。

這項由董事會在 9 月提出的薪酬方案，包含 12 批次的股票獎勵，若特斯拉達到特定里程碑，這些股票將授予馬斯克。

該方案也將賦予馬斯克對公司更大的投票權，這是他過去一年來公開要求的，上周在特斯拉財報電話會議上，他再次提及此事，並與 Optimus 機器人的發展連結。

馬斯克表示，打造機器人大軍的前提是他必須握有足夠影響力，沒有掌控權就不可能放心去做。