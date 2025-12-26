鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-26 09:51

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (26) 日宣布，進口休旅車王者 TOYOTA RAV4 全新第六代大改款即日起全面開放預購，預購價 104 萬元起，汰舊換新預購價更不到百萬元，僅 99 萬元起，力拚年底衝一波接單。

TOYOTA RAV4開放預購。(圖：和泰車提供)

TOYOTA RAV4 自 1997 年導入台灣市場，累計銷售突破 32 萬台，也曾是全球年度銷售霸主，深受國內外車主肯定。

和泰車說明，全新第六代日本進口大改款 RAV4 不僅採三種全新外觀與內裝設計，並首次導入最新的 TSS 4.0 主動安全系統、可遠端遙控空調、車門與車窗的 TOYOTA Connect 智能聯網系統、以及日本原廠 12.9 吋懸浮式音響主機等全新配備。

同時，RAV4 本次採用全新第五代油電系統，不但擁有同級最佳油耗 24 km/l，也使最大綜效馬力提升至 229 ps；RAV4 ADVENTURE 與 RAV4 GR SPORT 車型更配備 E-Four 4WD 電子式四輪傳動系統，可讓最大綜效馬力達到 239 ps。

在安全方面，RAV4 導入 TOYOTA 目前最新智能 TSS 4.0 主動安全系統，可大幅提升偵測能力，其中前方偵測距離擴大 1.7 倍，水平偵測視野也提升 1.15 倍，能更早掌握前方行車狀況，提前協助駕駛因應潛在風險，且本次更新增 FCTA 前方橫向來車警示系統，可偵測前方左右橫向來車動態，當判斷有碰撞風險時，主動發出警示，降低事故發生的可能性，並同步新增 DMC 駕駛疲勞監測系統，可即時監測駕駛狀態。

除此之外，RAV4 全車搭載最高 46 項主被動安全配備，其中 PVM 環景影像輔助系統，更新增底盤透視功能。