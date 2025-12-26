〈台幣〉台股再創新猷匯市也助攻 升值2.5分收在31.455元

台股 加權指數 今 (26) 日再攀史上新高 28590 點，匯市也同步偏強助攻，終場 新台幣 升值 2.5 分，收在 31.455 元，台北外匯經紀公司成交值 8.05 億美元，交投量縮則是反映外資進入耶誕年節假期，是買賣力道相對清淡。

元大投顧解讀，美國 GDP 和消費支出強勁的數據，雖使降息預期降溫，但同時證實美國經濟的強大韌性，進而確保了企業獲利表現的穩健性與能見度，而在穩健獲利支撐下，企業得以持續投入大規模資本支出，使 2026 年的主軸依然圍繞在 AI 基礎建設的強勁需求。