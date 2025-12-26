〈台幣〉台股再創新猷匯市也助攻 升值2.5分收在31.455元
鉅亨網記者王莞甯 台北
台股加權指數今 (26) 日再攀史上新高 28590 點，匯市也同步偏強助攻，終場新台幣升值 2.5 分，收在 31.455 元，台北外匯經紀公司成交值 8.05 億美元，交投量縮則是反映外資進入耶誕年節假期，是買賣力道相對清淡。
新台幣今日以 31.47 元、升值 1 分開出後，一度走貶至 31.496 元，但隨後反彈，午盤過後更越走越高，最高來到 31.418 元，全日高低價差 7.8 分。
觀察主要亞幣升貶互見，韓元升值逾 0.1%，新台幣收升 0.08%，不過，人民幣和泰銖微貶 0.05% 左右，星元貶進 0.15%，日元續貶達 0.35%。
元大投顧解讀，美國 GDP 和消費支出強勁的數據，雖使降息預期降溫，但同時證實美國經濟的強大韌性，進而確保了企業獲利表現的穩健性與能見度，而在穩健獲利支撐下，企業得以持續投入大規模資本支出，使 2026 年的主軸依然圍繞在 AI 基礎建設的強勁需求。
