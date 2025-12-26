search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台幣〉台股再創新猷匯市也助攻 升值2.5分收在31.455元

鉅亨網記者王莞甯 台北

台股加權指數今 (26) 日再攀史上新高 28590 點，匯市也同步偏強助攻，終場新台幣升值 2.5 分，收在 31.455 元，台北外匯經紀公司成交值 8.05 億美元，交投量縮則是反映外資進入耶誕年節假期，是買賣力道相對清淡。

cover image of news article
新台幣升值2.5分，收在31.455元。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 31.47 元、升值 1 分開出後，一度走貶至 31.496 元，但隨後反彈，午盤過後更越走越高，最高來到 31.418 元，全日高低價差 7.8 分。


觀察主要亞幣升貶互見，韓元升值逾 0.1%，新台幣收升 0.08%，不過，人民幣泰銖微貶 0.05% 左右，星元貶進 0.15%，日元續貶達 0.35%。

元大投顧解讀，美國 GDP 和消費支出強勁的數據，雖使降息預期降溫，但同時證實美國經濟的強大韌性，進而確保了企業獲利表現的穩健性與能見度，而在穩健獲利支撐下，企業得以持續投入大規模資本支出，使 2026 年的主軸依然圍繞在 AI 基礎建設的強勁需求。


文章標籤

台股台幣匯市美元聯準會降息

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數28556.02+0.65%
美元/台幣31.455-0.08%
韓元/美元0.0007+0.00%
人民幣/美元0.1427+0.00%
泰銖/美元0.0322+0.00%
日元/美元0.0064+0.00%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty