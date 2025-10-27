鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-27 16:40

‌



AI狂潮變金手銬！輝達、AMD員工被股權套牢 直言離職成本太高。(圖:shutterstock)

根據《商業內幕》的採訪與薪酬平台 Levels.fyi 的數據分析，這三家晶片巨頭的員工薪資結構中，股權獎勵佔比極高。由於多數限制性股票單位（RSU）需分年解鎖（歸屬），員工必須長期留任才能兌現全部價值，這有效地將員工與公司的長期表現綁定。

‌



Levels.fyi 的數據揭示了驚人的財富增長：例如，一名輝達員工在 2023 年獲得的價值 48.8 萬美元股票，現已增長至超過 220 萬美元；而一名博通員工當年的 6.6 萬美元 RSU，也飆升至約 26.5 萬美元。

此外，有博通員工透露，其 RSU 價值已高達年薪的 6 倍。總體來看，部分員工的股權獎勵價值自 2023 年入職以來，漲幅超過 300% 至 350%，使部分博通員工的 RSU 價值累積至數百萬美元，其中甚至有兩名員工各自表示其 RSU 價值超過 600 萬美元。

面對如此巨大的潛在收益，員工普遍陷入「中了大獎」的心態，使得離職成本變得異常高昂。

一位輝達員工坦言，他計劃等到股票完全歸屬後再離職，強調提前離開的「代價太高」，會損失在輝達應得的全部薪酬。另一位員工則指出，這份工作能為子女解決學貸問題，是放棄不得的理由。

這種「金手銬」效應極為強烈，員工形容 RSU 讓他們產生一種「再也找不到同樣高薪工作」的認知。一位前博通員工分享經歷，他去年被裁時失去了尚未歸屬的股票，估計如果他仍在職，這筆股票現在的價值可能高達約 300 萬美元，凸顯了早期離職的巨大財務損失。

業界分析師哈基姆・希布利（Hakim Shibli）指出，除了 Meta 之外，即使漲勢相對較弱的 AMD 的 AI 晶片製造商，在這兩年的表現都勝過其他科技巨頭。