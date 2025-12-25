政策、AI與投資齊發力 美銀看好全球成長前景 料美中經濟增速強於預期

鉅亨網新聞中心 2025-12-25 09:30

在即將邁入 2026 年之際，華爾街大型金融機構美銀發布最新展望，認為明年全球經濟表現將優於市場普遍預期，其中美國與中國兩大經濟體的成長動能尤為突出。美銀指出，近期貿易談判釋出正面訊號，加上中國內需刺激政策逐步發酵，使全球經濟活動展現出超乎先前預估的韌性。

（圖：REUTERS/TPG）

美銀全球研究團隊在最新報告中重申其相對樂觀的立場。該行資深美國經濟學家 Aditya Bhave 早在 12 月初即預測，美國 2026 年第四季 GDP 年增率可達 2.4%，明顯高於市場普遍預期的 2%。美銀全球研究部主管 Browning 表示，團隊仍然「看好經濟與人工智慧的發展」，並對美國與中國這兩個對全球最具影響力的經濟體抱持樂觀態度，預期其經濟成長將超出市場共識。

‌



這樣的樂觀預期並不僅止於 2026 年。美銀進一步預估，美國 2027 年的經濟成長率仍可維持在約 2.2%，顯示該行認為美國經濟將呈現長期、溫和且具延續性的擴張，而非短暫的高峰式成長。

在成長動能方面，美銀強調，美國經濟「強於預期」並非偶然，而是多項政策與投資因素共同作用的結果，可望抵銷通膨壓力與就業市場降溫帶來的不利影響。報告指出，所謂的「大而美」財政法案，透過支持家庭支出與鼓勵企業投資，可能為 2026 財年 GDP 貢獻約 0.3 至 0.4 個百分點，而延續的減稅與就業相關政策，也將支撐企業資本支出。

此外，美銀認為，人工智慧驅動的資本支出已開始對經濟成長產生實質貢獻，並將在 2026 年持續以穩健速度成長，涵蓋資料中心、晶片與軟體等領域。該行直言，市場對 AI 泡沫的擔憂被過度放大。另一方面，低利率政策的滯後效應仍將影響房貸市場、企業借貸與風險偏好，而貿易環境的些微改善及能源價格走低，也為全球經濟提供額外支撐，對新興市場與高度依賴進口的經濟體尤為有利。

在金融市場展望方面，美銀策略師預估，2026 年標普 500 指數成分股的每股盈餘將年增約 14%，但指數本身的漲幅可能僅有 4% 至 5%，年底目標水準約為 7100 點。這意味著，雖然企業獲利表現強勁，但整體估值已偏高，未來回報難以再依賴市盈率大幅擴張。

美銀同時指出，美國股市可能正從「消費驅動」轉向「資本支出驅動」的結構性變化，AI 基礎建設投資有望成為新一輪成長周期的核心引擎。針對 AI 泡沫疑慮，該行分析歷史泡沫周期後認為，目前美國科技股估值仍處於相對健康區間，尚未出現典型投機性過熱現象，人工智慧仍將是未來數年最關鍵的成長動力之一。