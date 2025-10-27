鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-27 21:41

美股主要指數周一 (27 日) 開盤齊創歷史新高，，美中貿易協議樂觀情緒帶動市場風險偏好升溫。川普與習近平預定本周會晤前夕，雙方官員釋出緩和訊號，激勵投資人押注兩國將達成暫時休戰協議。道瓊開盤一度大漲逾 300 點，標普 500 與那斯達克指數同步改寫新高；資金湧向風險資產，債券、黃金與美元則回落，市場氣氛明顯轉為樂觀。

〈美股早盤〉主要指數齊開高 美中貿易休戰點燃風險行情(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 210 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲逾 320 點或近 1.4%，標普 500 指數漲近 0.9%，費城半導體指數漲逾 2.0%。

標普 500 指數期貨上漲 0.8%，那斯達克 100 期貨漲 1.3%，道瓊工業平均指數期貨升 0.46%。投資人對美中領袖會晤前景寄予厚望，川普與習近平預定周四 (30 日) 在南韓 APEC 峰會期間正式簽署協議。美中談判代表已於週末敲定框架，內容包括暫停美方加徵關稅與中方稀土出口管制，顯示貿易關係朝緩和方向邁進。

黃金價格下滑、美國公債殖利率上升，全線債券走低，反映市場避險需求減弱。美元指數亦走軟，主要貨幣全面升值。投資人認為，美中緊張關係趨緩將有助延續 4 月以來的股市漲勢。

科技股領軍大漲 投資人押注降息與財報利多

人工智慧 (AI) 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 盤前上漲 2.3%，領漲「美股七雄」(Magnificent Seven)科技股；蘋果 (AAPL-US)、微軟(MSFT-US)、亞馬遜(AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 與 Meta(META-US)等重量級公司將於周三 (29 日) 與周四美股盤後公布財報，成為市場下一個關鍵考驗。根據 LSEG 統計，「美股七雄」合計占標普 500 市值約 35%，分析師預估第三季獲利年增 10.4%，高於先前預期的 8.8%。

華爾街「恐慌指數」(VIX) 跌至一個月低點，顯示投資人風險偏好回升。《彭博》策略師 Cameron Crise 指出，「科技股漲多後雖存在財報風險，但目前投資人仍選擇繼續順勢操作，除非財報與 AI 獲利指引明顯令人失望。」

市場聚焦 Fed 降息決策與政策訊號

市場普遍預期，Fed 將於周三宣布降息 1 碼 (25 個基點)，並聚焦主席鮑爾對後續政策的說法。Fed 決策將與歐洲央行(ECB)、日本央行(BOJ) 等主要央行會議同周登場，成為投資人觀察全球寬鬆步調的關鍵。

GammaRoad 資本合夥人 Jordan Rizzuto 指出，「近期通膨數據低於預期，使得 Fed 降息預期更加鞏固。由於美國政府關門導致部分經濟數據延遲發布，決策者可能面臨『資料盲區』，這將短期支撐市場漲勢。」

Panmure Liberum 策略師 Susana Cruz 則表示，「圍繞川習會的疑慮已消退，語氣轉為和緩，市場對 100% 關稅威脅的擔憂幾乎消失。周期性產業與成長型板塊將最受惠。」

投資人同時關注 Fed 人事進展。美國財政部長貝森特透露，新任 Fed 主席人選已縮小至華勒 (Christopher Waller)、華許(Kevin Warsh)、哈塞特(Kevin Hassett)、鮑曼(Michelle Bowman) 與瑞德 (Rick Rieder) 等人，他預計感恩節後提交最終名單。

在新興市場方面，阿根廷總統米雷伊 (Javier Milei) 領導的政黨於周日中期選舉勝出，緩解市場對其改革計畫停滯的憂慮，阿根廷美元債與上市公司股價齊揚，YPF 飆升 31%、Grupo Supervielle 漲 38%。

整體而言，市場本周走勢將由三大因素主導：美中貿易協議結果、Fed 降息決策與「美股七雄」科技財報表現。《彭博》分析指出，只要談判順利、政策語氣偏鴿且科技業獲利維持動能，美股有望再創歷史新高。

截至台北時間周一（27 日）22 時許：

焦點個股：

MP Materials(MP-US) 早盤股價下跌 6.85%，至每股 65.96 美元

美中兩國在稀土及關鍵礦物領域達成暫時「停火」協議後，美國上市稀土礦商周一美股盤前股價一度重挫逾 8%，反映市場對供應中斷疑慮的降溫。這項框架協議將暫緩美國原定自 11 月 1 日生效的對中關稅計畫，以及中國針對關鍵礦物的出口限制措施。

Critical Metals(CRML-US) 盤前重挫逾 8%、Ramaco Resources(METC-US) 下跌 4.2%、NioCorp Developments(NB-US) 回落 6.4%，MP Materials、USA Rare Earth(USAR-US) 與 Trilogy Metals(TMQ-US) 各跌 5.3%、7.7%、6.51%。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 2.20%，至每股 190.35 美元

輝達執行長黃仁勳本周在美國華府舉行 GTC(GPU Technology Conference) 大會，時機點正逢美國總統川普與中國國家主席習近平即將於南韓簽署貿易協議，引發外界關注這場科技盛會是否暗藏政策訊號。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 2.28%，至每股 443.62 美元

根據 Automotive News，特斯拉 Model Y 車型於 9 月登頂歐洲最暢銷汽車寶座，儘管其銷量較 2024 年同期下降 8.6%，至 25938 輛，但這是該車型九個月來首次重返銷量冠軍位置。 這款純電動中型 SUV 在本年度經歷了劇烈的銷量波動：6 月時仍位居銷量榜第二，7 月卻驟降至第 60 位，8 月則排名第 17 位。

