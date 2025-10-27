鉅亨網編譯段智恆 2025-10-27 20:30

根據《彭博》報導，受美中貿易協議前景樂觀及全球多座大型礦場供應中斷帶動，銅價周一 (27 日) 續漲，逼近歷史新高。倫敦金屬交易所 (LME) 銅價盤中一度上漲 1.2%，至每公噸 11,094 美元，距離 2024 年 5 月創下的紀錄高點僅差約 10 美元。

礦災不斷＋美中局勢緩和 LME銅價漲到快破紀錄(圖：REUTERS/TPG)

市場預期，美國與中國有望於本週達成貿易協議，提振這種工業金屬的需求展望。此時全球供應面卻遭遇一連串挫折，從南美洲到印尼的主要礦區接連出現事故，加劇市場對銅礦供應能否滿足長期需求的疑慮。

銅價今年以來已累計上漲約 25%，擺脫去年受美中貿易戰升溫所引發的重挫。投資人聚焦於電動車、資料中心及再生能源轉型帶動的結構性需求成長。全球最大礦商必和必拓 (BHP Group)(BHP-US) 預估，至 2050 年全球銅需求將增加約 70%。

近月供應干擾事件頻仍，包括剛果民主共和國 Ivanhoe 礦業的 Kamoa-Kakula 礦區因洪水停產、智利國營 Codelco 主要礦場發生爆破事故，以及礦業巨擘自由港麥克莫蘭公司 (Freeport-McMoRan)(FCX-US) 印尼 Grasberg 礦區發生土石流奪命意外。這些事件都強化市場對未來銅供應吃緊的預期。

另一方面，美中關係改善也推動銅價走強。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，川普政府原擬對中國商品加徵 100% 關稅的計畫已「撤出談判桌」，中國則同意暫緩擴大稀土出口管制為期一年。消息提振市場對製造業與基礎建設復甦的樂觀情緒。

自由港公司 9 月已因印尼礦區事故下修全年銅銷售預估，進一步支撐價格走勢。同時，今年美元走弱也為金屬市場添動能。美元指數自 1 月中以來下跌約 8%，市場預期聯準會 (Fed) 將進一步降息，推升對工業金屬的需求預期。