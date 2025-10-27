鉅亨網編譯段智恆 2025-10-27 21:00

黃金漲勢預料將延續至明年，分析師預測 2026 年平均金價將首度突破每盎司 4,000 美元。《路透》周一 (27 日) 公布最新調查顯示，在全球經濟與地緣政治動盪持續之下，避險需求推動金價強勢上行。

調查：金價看多至2026年 分析師喊均價破4千美元(圖：REUTERS/TPG)

根據對 39 位分析師與交易員的調查，2025 年金價中位預估為每盎司 3,400 美元，高於 7 月時的 3,220 美元預測；2026 年平均價則預期達每盎司 4,275 美元，較三個月前的預估大幅上修。

‌



黃金今年已連創新高，年內漲幅達 54%，突破每盎司 4,000 美元關卡，朝 1979 年石油危機以來最強年度表現邁進。今年迄今平均價格約為 3,281 美元。

GoldCore 策略師羅素 (David Russell) 指出：「2025 年的黃金表現不只是漲勢延續，而是市場心態的根本轉變。投資人不再僅對短期衝擊做出反應，而是在對決策者、貨幣與金融體系的信心流失中尋求庇護。」

多數分析師預期金價將續升至 2026 年，但漲勢將趨緩。報告指出，在持續的不確定環境下，央行與機構投資人將持續把黃金視為核心配置資產，而非短線投機標的。

WisdomTree 商品策略師夏哈 (Nitesh Shah) 表示：「雖然珠寶需求可能受高價限制，但官方部門的戰略性買盤，加上散戶與機構投資流入，將成為金價的主要支撐力。」

除黃金外，白銀前景同樣看多。分析師預測，白銀 2025 年平均價將達每盎司 38.45 美元，2026 年更上看 50 美元，顯著高於 7 月預估的 34.52 與 38 美元。白銀今年累漲約 65%，並創下每盎司 54.47 美元的歷史新高。