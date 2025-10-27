鉅亨網編譯段智恆 2025-10-27 19:40

‌



根據《路透》周一 (27 日) 報導，美中兩國在稀土及關鍵礦物領域達成暫時「停火」協議後，美國上市稀土礦商周一美股盤前股價一度重挫逾 8%，反映市場對供應中斷疑慮的降溫。這項框架協議將暫緩美國原定自 11 月 1 日生效的對中關稅計畫，以及中國針對關鍵礦物的出口限制措施。

利多變利空？美中稀土休戰 礦商股價瞬間跳水(圖：REUTERS/TPG)

根據外媒報導，美國總統川普與中國國家主席習近平預計本週稍晚於南韓慶州召開的亞太經合會 (APEC) 峰會期間審議該協議內容，若最終確認，將為長期緊張的稀土供應戰暫時劃下休止符。

‌



中國掌握全球逾九成稀土及磁材的加工產能，近月來更擴大出口管制範圍，新增多項稀土元素至清單中，並加強對依賴中方原料的外國業者監管。相較之下，美國目前僅有一座稀土礦場投入運作，並積極尋求確保電動車、國防系統與高階製造所需關鍵礦物的穩定供應。

由於市場先前押注美中貿易僵局將使美國礦商受惠，此次協議使部分投資人選擇獲利了結。截稿前，Critical Metals(CRML-US) 盤前重挫逾 8%、Ramaco Resources(METC-US) 下跌 4.2%、NioCorp Developments(NB-US) 回落 6.4%，MP Materials(MP-US)、USA Rare Earth(USAR-US) 與 Trilogy Metals(TMQ-US) 各跌 5.3%、7.7%、6.51%。