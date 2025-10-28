核融合、癌症都靠它！美國能源部與超微簽10億美元合作 建兩台AI超級電腦

鉅亨網編譯段智恆 2025-10-28 00:30

根據《路透》周一 (27 日) 報導，美國能源部 (Department of Energy, DOE) 宣布，與超微 (AMD-US) 合作打造兩台總投資達 10 億美元的超級電腦，將用於從核能研究、癌症治療到國家安全等多項尖端領域。能源部長萊特 (Chris Wright) 與超微執行長蘇姿丰向《路透》表示，這項合作旨在加速美國在高效能運算與人工智慧 (AI) 應用上的進展。

圖：REUTERS/TPG

超級電腦「Lux」六個月內上線 採用超微新世代 AI 晶片

首台名為「Lux」的超級電腦預計於六個月內建成並投入運作，採用超微最新 MI355X AI 晶片，並搭配該公司自家設計的中央處理器 (CPU) 與網路晶片。該系統由超微、慧與科技 (HPE-US)、甲骨文(ORCL-US) 雲端基礎設施 (Oracle Cloud Infrastructure) 及美國橡樹嶺國家實驗室 (Oak Ridge National Laboratory, ORNL) 共同開發。

蘇姿丰指出：「這是我所見過規模最大且部署速度最快的超級電腦之一，正體現出美國在 AI 領域追求速度與敏捷的決心。」

ORNL 主任史崔佛 (Stephen Streiffer) 表示，Lux 的 AI 運算能力將比現有超級電腦提升約 3 倍，協助美國在 AI 與高效能運算領域取得領先。

第二台「Discovery」2029 年啟用 協助核融合與癌症藥物研究

第二台更先進的超級電腦「Discovery」將以超微新一代 MI430 系列 AI 晶片為核心，該系列為 MI400 的特化版本，融合傳統高效能運算與 AI 應用設計。Discovery 由 ORNL、慧與科技與超微共同設計，預計於 2028 年交付，2029 年正式啟用。

萊特表示，新系統將「加速」核能與核融合技術、國防科技及藥物開發的突破。

他指出：「我們正努力在地球上重現太陽中心的核融合過程，AI 運算的強大能量將讓這一目標在未來兩、三年內有實際進展。」他並補充，這些超級電腦亦可協助管理美國核武庫，並透過模擬技術推進癌症治療，「希望在未來五到八年內，能讓多數癌症從致命疾病轉為可控制的慢性病。」