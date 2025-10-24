通膨升溫也不怕！華爾街押寶Fed下周降息 照樣看多美股

鉅亨網編譯段智恆 2025-10-24 02:00

根據《彭博》報導，美國本周五 (24 日) 將公布 9 月消費者物價指數 (CPI)，雖然市場預期通膨數據可能仍偏高，但多數華爾街交易員認為，這不太可能動搖聯準會(Fed) 下周降息的預期，也不會阻止美股近期的上漲行情。

摩根大通 (JPM-US) 交易部門指出，投資人對通膨上行的擔憂已被即將到來的降息樂觀情緒所抵銷，預估標普 500 指數在數據公布後有約 65% 機率上漲。該行美股市場情報主管泰勒 (Andrew Tyler) 表示，市場目前認為除非出現「極端風險」，否則 Fed 仍將按原計畫於 10 月 29 日降息。

市場押注降息機率高 通膨升溫或不致擾亂行情

根據《彭博》調查，分析師預測 9 月核心 CPI 月增 0.3%、年增 3.1%，與上月持平，仍高於 Fed 的 2% 長期目標。摩根大通團隊研判，本次 CPI 公布後的波動將「低於平均水準」，除非通膨明顯超標。

若數據符合或低於預期，標普 500 指數可能上漲約 1.5%；若核心通膨升逾 0.4%，則可能拉回約 2.3%。

《彭博》指出，這將是自 10 月 1 日美國政府關門以來首份主要經濟數據，市場關注其能否提供對經濟現況的清晰訊號。美國勞工統計局 (BLS) 已召回少部分員工處理報告，以便社會安全署 (SSA) 能依據 CPI 計算明年的生活補貼(COLA)。

高塔資產 (Hightower Advisors) 投資長林克 (Stephanie Link) 表示，若數據引發短線震盪，反而可能是進場機會，因第四季一向是企業獲利與市場表現的旺季，「投資人可趁短線波動布局優質個股」。

Fed 料續放寬政策 年底前仍有降息空間

華爾街多數機構預期，Fed 今年將再降息兩次，首次幾乎已被市場完全定價。若本週通膨超預期，可能影響年底前第二次降息的時程。

富國銀行投資研究院 (Wells Fargo Investment Institute) 全球股票主管薩馬納 (Sameer Samana) 指出，「若 CPI 高於預期，或讓 Fed 在 12 月會議暫緩動作，但就業市場明顯降溫，因此 10 月降息仍具合理性。」

他補充，目前美股估值偏高、漲勢漸疲，但 Fed 的寬鬆路徑仍支撐投資情緒，「投資人看懂 Fed 的掣肘——在勞動市場降溫的情況下，升息已無空間。」

Miller Tabak 首席市場策略師梅利 (Matt Maley) 則表示，雖然 Fed 當前政策焦點轉向就業，但 CPI 仍會影響決策，「若通膨數據偏離預期過大，勢必牽動市場情緒」。

通膨與降息拉鋸 第四季行情仍看寬鬆支撐

美國政府關門已進入第 23 天，為歷史第二長紀錄。根據道富集團 (State Street) 策略師希德 (Cayla Seder) 分析，眼下市場更在意的是「經濟循環的階段」，而非政治僵局。她指出，就業放緩與高通膨並存，使市場對通膨數據反應更加敏感。

希德表示：「若通膨高於預期，將限制 Fed 進一步寬鬆的空間，也不利於股市結構性擴張與板塊輪動。」她建議投資人持續偏好「高品質、低利率敏感度」的資產。